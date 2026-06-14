[사진, 과거 화제를 모았던 IT·전자 전문점 하이마트 광고]
[사진, 과거 화제를 모았던 IT·전자 전문점 하이마트 광고]

[헤럴드경제=박영훈 기자] “하이마트로 가요~” (한때 유행했던 하이마트 광고 카피)

한때 IT·전자 제품 전문점 ‘왕좌’로 잘 나가던 하이마트(현 롯데하이마트). 이젠 과거의 영광이다. 온라인 시장 급성장과 삼성전자, LG전자가 자체 판매 유통망을 강화하면서 하이마트의 입지는 갈수록 줄어들었다.

여기에 쿠팡까지 가세했다. 쿠팡 등 e-커머스 업체가 가격 경쟁력을 앞세워 시장 내 점유율을 더욱 확대하고 있다. 잘 나가던 하이마트가 이젠 생존을 걱정해야 하는 상황에까지 몰렸다. 롯데하이마트는 급기야 대표를 바꾸는 강수를 던졌다.

하이마트는 지난 1분기 148억원의 영업손실을 기록했다. 같은 기간 총매출은 전년 동기 대비 4.3% 줄어든 6368억원에 머물렀다. 한때 4조원이 넘었던 매출은 계속 줄어들어 2조원대로 반토막이 났다.

주가는 더 처참하다. 한때 10만원이었던 하이마트 주가는 현재 6750원(12일 기준)으로 대폭락했다.

롯데하이마트 본사 [사진, 롯데하이마트]
롯데하이마트 본사 [사진, 롯데하이마트]

롯데그룹은 지난 2012년 1조2450억원을 들여 유진기업으로부터 하이마트를 인수했다. 당시 하이마트의 점유율은 40%를 훌쩍 넘었다. 독보적 1위였다.

하지만 현재 하이마트 시가총액은 1594억원(12일 기준), 시장 점유율은 20%대로 반토막이 났다. 2022년 407개에 달하는 점포 수는 300개 수준으로 줄어들었다.

국내 IT·전자 제품 시장을 쥐락펴락할 정도로 잘 나가던 하이마트가 왜 이렇게 추락했을까.

하이마트의 성장세가 꺾인 건 지난 2022년부터다. 온라인 시장이 급성장하던 시점이다. 요즘 소비자들은 가전 및 IT 제품도 오프라인 매장보다는 온라인 구매를 선호한다. 오프라인보다 온라인 구매가 더 저렴하기 때문이다.

오프라인에서도 IT·전자 제품 강자 삼성전자, LG전자가 자체 매장을 늘리면서 하이마트를 통한 판매 의존도를 크게 줄었다. 하이마트는 삼성전자에 1위 자리를 빼앗긴 데 이어 LG전자 베스트샵에도 큰 위협을 받고 있다.

위기를 극복하기 위해 롯데하이마트가 영입한 야놀자 출신 김종윤 신임 대표. [사진, 롯데하이마트]
위기를 극복하기 위해 롯데하이마트가 영입한 야놀자 출신 김종윤 신임 대표. [사진, 롯데하이마트]

롯데하이마트는 급기야 대표를 전격 교체했다. 야놀자 출신 경영전략 전문가를 새로운 대표이사로 내정했다.

14일 롯데하이마트에 따르면 최근 신임 대표이사에 김종윤 부사장을 내정했다. 김종윤 내정자는 구글, 야놀자 등을 거치며 사업 전략과 마케팅 및 신사업 개발 분야에서 경험을 쌓은 인물이다. 특히 야놀자에서는 최고전략책임자로 글로벌 투자유치와 사업 확장을 주도했다.

위기에 몰린 롯데하이마트가 새로운 대표 체제에서 분위기 반전에 성공할 수 있을지 주목된다.


park@heraldcorp.com