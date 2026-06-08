클라이밍·트레킹·팀빌딩 활동 통해 체력·사회성·자기조절 능력 향상 지원 만 6세~13세 느린학습자 50명 모집… 학부모 특강·성과공유회도 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 느린학습자 아동의 건강한 성장과 사회성 발달을 지원하기 위해 ‘느린학습자를 위한 스포츠 활동 지원사업’ 참여자를 모집한다.

이번 사업은 서울시가 추진하는 ‘약자와의 동행 자치구 지원사업’ 공모에 선정돼 추진되는 것으로, 신체활동을 매개로 느린학습자의 기초체력을 높이고 정서적 안정과 사회성 향상을 지원하기 위해 마련됐다.

느린학습자는 지적장애에는 해당하지 않지만 학습과 의사소통, 사회적 적응 등에 어려움을 겪는 아동을 말한다.

구는 이들이 또래와 자연스럽게 어울리며 성취 경험을 쌓을 수 있도록 체험 중심의 맞춤형 프로그램을 운영할 계획이다.

모집 대상은 만 6세부터 만 13세(초등학교 1학년~중학교 1학년)까지의 느린학습자(경계선지능 아동 등) 50명이며, 모집 기간은 6월 8일부터 7월 15일까지다.

구는 신청자 중 경계선지능 판정 아동을 비롯해 학습·신체활동·사회성 영역에서 또래보다 적응에 어려움을 겪는 아동을 우선 선발할 예정이다. 특히 기초생활수급자, 차상위계층, 다문화가정 등 교육복지 지원이 필요한 가정을 우선 고려한다.

프로그램은 7월 24일부터 8월 13일까지 강북구 소재 블랙야크 BAC센터와 북한산 일원에서 진행된다. 주요 활동은 ▷실내 클라이밍 ▷팀빌딩 활동 ▷숲 티어링 ▷트레킹 ▷역사문화 탐방 등으로 구성되며, 참여 아동의 연령과 특성을 고려해 맞춤형으로 운영된다.

특히 프로그램에는 전문 강사와 함께 2024년부터 느린학습자 특성에 따른 다양한 지도방법 교육을 이수한 ‘느린학습자 동행지원가’가 참여해 활동 전 과정에서 아동의 정서 상태를 세심하게 살피고 사회성 및 자기조절 능력 향상을 지원한다.

아울러 학부모를 대상으로 느린학습자에 대한 이해를 높이는 전문가 특강을 운영하며, 프로그램 종료 후에는 참여 아동과 가족이 함께하는 성과공유회와 수료식을 통해 성장 과정을 돌아보는 시간도 마련할 예정이다.

참여 신청은 강북구청 홈페이지 통합예약 시스템 온라인 접수 또는 강북구청 교육지원과(도봉로 323, 용신빌딩 10층) 방문 접수를 통해 가능하다. 자세한 사항은 교육지원과로 문의하면 된다.

이순희 강북구청장은 “느린학습자 아동은 적절한 경험과 지원이 주어질 때 충분히 성장할 수 있는 잠재력을 갖고 있다”며 “이번 프로그램이 아이들이 몸과 마음의 자신감을 키우고 또래와 건강하게 관계를 맺는 계기가 되길 바란다”고 말했다.