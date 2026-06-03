[헤럴드경제=김현일 기자] 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다를 방문 중인 강훈식 대통령 비서실장이 3일 자신의 페이스북에 올린 글에서 캐나다 정관계 인사들을 잇달아 만나 잠수함 수주 지지를 요청했다고 전했다.

강 실장은 마크-안드레 블랑샤드 캐나다 총리 비서실장과 면담한 사실은 소개하며 “에너지·중견국 연대 등 파트너십 확대를 논의하고, 우리 잠수함의 우수성과 산업 협력을 통한 경제적 효과를 고려해 객관적이고 공정한 평가를 당부했다”고 밝혔다.

강 실장은 이번에 세 번째 이뤄진 블랑샤드 총리 비서실장과의 만남에 대해 “양국 비서실장이 긴밀히 소통해온 것 자체가 양국 관계가 급속도로 가까워지고 있다는 방증이라는 데에 저와 블랑샤드 실장 모두 동의했다”고 언급했다.

캐나다 상원 방문 결과도 알렸다. 그는 “캐나다 상원에서 마티 디콘 국가안보·국방·보훈 상임위원장과 상원의원 세 분을 만났다”며 “에너지 자원 분야 협력 방안과 잠수함 사업을 연계해 제안한 우리의 산업 협력 방안이 캐나다에 어떤 경제적 효과를 가져올지 설명하며, 잠수함 수주를 위한 의회 차원의 관심과 지지를 당부했다”고 전했다.

이어 “‘팀 코리아’가 제조업의 심장인 온타리오의 고용 창출과 경제 활성화에 기여할 수 있음을 설명했다”고 덧붙였다.

멜라니 졸리 산업장관과의 면담과 관련해선 “한화-APMA(캐나다자동차부품제조협회)-알고마 간 MOU(업무협약)를 통해 캐나다에 자동차 공장 하나가 들어가는 것과 맞먹는 수준이라는 점을 강조했다”고 언급했다.

그러면서 “잠수함 협력이 가져올 963억 캐나다달러가 GDP(국내총생산)에 미칠 효과와 2044년까지 일자리 43만개 창출 효과를 소개하고, 현대자동차가 국내외에서 그리는 수소 청사진도 소개했다”고 전했다.

이어 “졸리 장관은 한국 기업들이 약속한 투자와 고용을 성실히 이행한다는 점에 깊이 공감하며 반도체·생명과학·AI(인공지능)·우주·방산 등 다방면으로 협력을 확대해 나가자고 했다”고 전했다.

이밖에 강 실장은 팀 호지슨 천연자원부 장관과 만나 원유 도입 확대 및 액화천연가스(LNG)·핵심 광물 등 에너지 협력 방안을 논의했고, ‘한-캐나다 에너지자원 공급망 포럼’에도 참석했다.

지난달 31일 출국한 강 실장은 전날 토론토 ‘한-캐나다 첨단산업 협력 비즈니스 라운드테이블’ 참석 후 오타와에서 스티븐 퓨어 국방조달 국무장관, 데이비드 맥귄티 국방장관 등과 만나 잠수함 사업과 관련한 협조를 구했다.