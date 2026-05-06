- 현장견학·시승·기술체험 등 두샨베 도시철도 토털 컨설팅…K-철도의 기술력과 운영노하우 공유

[헤럴드경제= 이권형기자] 중앙아시아 진출을 목표로 국가철도공단이 K-철도의 현장견학·시승·기술체험 등 토털 컨설팅에 나섰다.

국가철도공단은 ‘2025~2026 경제혁신파트너십프로그램(EIPP) 타지키스탄 두샨베 도시철도 추진 준비기획단 구성 및 활동 자문사업’의 일환으로 시행한 타지키스탄 도시철도 정책결정자 초청 연수를 성공적으로 마무리했다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 공단이 국내 기업과 K-철도 컨소시엄을 구성하고 타지키스탄 교통부와 협력해 수행하는 두샨베 도시철도 토털 컨설팅 사업의 세 번째 프로젝트로, 두샨베 도시철도 건설의 성공적 추진을 위한 정책 수립 등을 지원하는데 목적이 있다.

방한 연수단은 타지키스탄 교통부 제1차관, 두샨베시 부시장 등을 비롯한 핵심 정책결정자와 실무자로 지난 4월 27일~5월 1일까지 5일간 ▷파주 한강터널 홍보관 견학 ▷TBM 등 첨단 터널 시공 기술 학습 ▷수서, 공덕, 홍대 등 역세권 개발 현장 견학 ▷지하철·도시철도 시승 및 환승체험 등을 통해 K-철도의 우수한 기술력과 운영 노하우를 공유했다.

이어, 국내 전문가들과 함께 두샨베 도시철도에 접목 가능한 개발 방향과 사업추진 방안에 대해 구체적 논의를 이어나갔다.

국가철도공단 이안호 이사장 직무대행은 “이번 연수는 두샨베 도시철도의 추진 방향을 구체화하는 한편, 양국 간 협력 기반을 한층 공고히 한 계기가 됐다”며 “앞으로도 K-철도의 기술력과 경험을 바탕으로 타지키스탄을 비롯한 중앙아시아 지역과의 사업 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 공단은 지난 2022년 3월 중앙아시아 진출을 위한 첫번째 성과로 ‘두샨베 도시철도 KSP정책자문(2023/24)’과 신규 해외철도 사업 발굴을 위한 사전타당성조사를 지원하는 공단 자체 자금(K-IRD)으로 시행한 ‘두샨베 도시철도 남문구간 사전타당성조사(2024/25)’를 수행한 바 있다.

이어 중앙아시아에서 두번째로 성과로 지난해 12월에는 ‘2024년~2026년 우즈베키스탄(타쉬켄트→사마르칸트 구간) 고속철도 신설공사 타당성조사 용역’을 받아서 진행한 바 있다.