[헤럴드경제=도현정 기자] 다카이치 사나에 일본 정부가 ‘일본판 중앙정보국(CIA)’으로 알려진 국가정보국 신설을 추진중인 가운데, 현재 일본의 정보 수집 인원만 3만3000명에 달한다는 보도가 나왔다.

산케이신문은 일본 정부에서 정보 수집·분석 활동에 종사하는 인원이 3만3000명으로 집계됐다고 6일 보도했다. 이는 총리 직속 정보기관인 내각정보조사실에서 확인해 준 규모로, 일본 정부가 정보활동 인원을 공개한 것은 이번이 처음이다.

내각정보조사실은 지난달 초 기준으로 경찰과 방위성, 공안조사청, 외무성 등에서 정보활동에 종사하는 인원을 집계해 이같이 밝혔다. 정보 조사원이 가장 많이 포진된 분야는 경찰로, 약 2만1000명이 경찰 소속 정보 수집원이었다. 경찰에서도 특히 급진파를 감시하는 ‘공안’ 부문과 스파이 단속이나 해외 세력의 테러 방지를 맡는 ‘외사’ 업무에 정보 활동 종사자가 많았다.

이는 영국이나 프랑스, 독일 등도 능가하는 규모다. 영국, 프랑스, 독일 등은 정보 활동 종사 인원이 1만명을 넘고, 2만명에는 못 미치는 규모로 알려졌다. 미국은 정보 활동 업무 종사 인원이 20만명 정도로 알려졌다.

다카이치 정부는 이에 그치지 않고, 총리를 의장으로 하고, 국가공안위원장, 관방장관, 법무장관, 외무장관 등 9개 각료로 구성된 국가정보국을 오는 7월 신설한다는 방침이다. 해당 내용을 담은 법안은 지난달 말 중의원 본회의에서 가결됐다. 이는 일본의 상원 격인 참의원도 통과해야 시행되는데, 참의원에서도 통과가 유력하다. 연립 여당인 자민당과 일본유신회 외에 중도개혁연합, 국민민주당, 참정당 등 야당에서도 이에 찬성한다는 입장을 밝히고 있다.

일본은 다음해에는 대외정보청도 출범시킬 계획이다.