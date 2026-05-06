[헤럴드경제=이원율 기자]미국 정보당국은 개전 후 미국과 이스라엘의 대규모 공습이 이어지고 있지만, 이란의 핵무기 제조 역량은 크게 달라지지 않았다고 보고 있는 것으로 알려졌다.

5일(현지시간) 로이터에 따르면 이란의 핵 프로그램에 대한 미국 정보기관들의 평가는 이란 전쟁 개전 후 2개월이 지난 후에도 그 전과 비교해선 대체로 비슷한 수준인 것으로 전해졌다고 연합뉴스는 보도했다.

익명을 요구한 두 명의 소식통에 따르면 미국 정보기관들은 지난해 6월 ‘12일 전쟁’ 이전에 이란이 핵무기 1기를 제조할 수 있는 무기급 우라늄을 추출, 핵무기를 생산하기에 약 3~6개월이 걸릴 것으로 봤다.

다만, 그러다 ‘한밤의 망치’ 작전으로 불린 미국의 전격 공습으로 나탄즈와 포르도 등에 있는 이란 핵시설들이 파괴되자 미 정보당국은 이란의 핵무기 생산 일정표를 약 9개월~1년으로 늦춰 잡았다고 소식통과 이 사안에 정통한 관계자는 설명했다.

이 공격 당시 가동 중이었던 것으로 전해진 3개의 우라늄 농축시설이 파괴되거나 손상됐지만, 아직 60% 농축 우라늄 약 440kg의 소재는 확인되지 않고 있다.

국제원자력기구(IAEA)는 이 고농축 우라늄 전체 비축량이 추가로 농축된다면, 핵폭탄 10개를 만들기에도 충분할 것으로 평가 중이다.

로이터는 “(미 정보당국의)이란 핵 능력에 대한 평가는 도널드 트럼프 대통령이 이란의 핵무기 개발을 막는다는 명분으로 전쟁을 시작하고 두 달이 흐른 후에도 대체로 변하지 않았다”고 평가했다.

협상도 ‘안개 속으로’

미국 측의 ‘압박’도 아직은 제대로 통하고 있지 못하는 분위기다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 미국 측이 파키스탄을 통해 전달한 종전안을 검토 중이라면서도 요구가 과도하다고 주장했다.

이란 IRNA통신에 따르면 바가이 대변인은 4일 기자회견에서 “14개항으로 구성된 이란의 종전안에 대해 미국 측 답변을 받아 여전히 검토 중”이라며 “다만, 미국 측 요구가 너무 과도하고 비합리적인 주장이라 검토가 쉽지 않다”고 연합뉴스는 전했다.

또, “변덕스럽고 외교적 절차를 실질적으로 복잡하게 하는 상대를 마주하고 있다”며 “언론에서 언급되는 핵 관련 부분은 대부분이 추측성 보도다. 과거 협상 기록에 의한 보도”라고 주장했다.

그는 “현재 단계에서 우리는 완전한 종전 이외에는 논의하고 있지 않다”고도 했다.

이란은 종전과 호르무즈 해협 재개부터 먼저 합의한 후 복잡한 핵협상을 시작하자는 입장인 것으로 알려졌다.