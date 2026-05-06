매출 3746억원·영업이익 637억원 잠정 집계 전년 동기 대비 26%, 21% 증가

[헤럴드경제=박지영 기자] DB하이텍이 6일 올해 1분기 연결기준 매출 3746억원, 영업이익 637억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 각각 26%, 21% 증가한 수치로, 영업이익률은 17%를 기록했다.

전력반도체 수요 강세 지속과 산업 및 자동차향 고부가 제품 비중 증가가 실적을 견인했다는 설명이다.

업계에서는 전력반도체 시장 성장세가 이어지면서 DB하이텍의 중장기 실적 개선 흐름도 지속될 것으로 보고 있다.

DB하이텍 관계자는 “향후 전력반도체 중심의 제품 포트폴리오를 강화하고, 해외 고객 기반 확대와 차세대 전력반도체 개발 및 양산에 역량을 집중해 지속적인 성장을 이어갈 계획”이라고 말했다.

DB하이텍은 전력반도체를 중심으로 한 시스템반도체 파운드리(반도체 위탁생산) 기업으로, 글로벌 시장에서 약 400여개 고객사와 협력하며 안정적인 생산 기반을 구축하고 있다.

최근 SiC(실리콘카바이드)·GaN(질화갈륨) 등 차세대 공정으로 사업 영역을 확장 중이며, 인공지능(AI)·데이터센터, 전기차 등 신규 고성장 분야에서의 경쟁력을 확대하고 있다.