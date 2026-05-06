[헤럴드경제=문영규 기자] 가수 김종민이 서경덕 성신여대 교수와 우리 땅 독도를 조명하는 다국어 영상 ‘독도 바위, 알아야 할 역사’를 제작했다.

서경덕 교수는 6일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “4분 30초 분량의 영상은 경북문화재단 콘텐츠진흥원과 공동 제작했다”며 “한국어 및 영어로 국내외 누리꾼에게 널리 전파 중”이라고 소개했다.

독도는 수백 개의 바위로 이뤄져 있으며 섬 전체가 천연기념물 제336호로 지정된 거대한 ‘생태 박물관’이라고 영상은 소개하고 있다.

특히 영상은 독도에서 경제활동을 벌인 제주 해녀들의 무대가 된 해녀바위, 일제의 남획으로 멸종된 독도 강치의 삶의 터전이었던 가제바위 등에 대한 이야기를 전한다.

서 교수는 “독도의 살아있는 역사이자 기록인 바위들의 이야기를 좀 더 쉽고 재미있게 국내외에 소개하고자 이번 영상을 기획했다”며 “유튜브뿐만 아니라 각종 SNS로 전파 중이고, 전 세계 주요 한인·유학생 커뮤니티에도 공유해 알리고 있다”고 강조했다.

그는 함께 참여한 김종민을 “TV 프로그램을 통해 연예인 중 가장 많이 독도를 방문했다”고 소개하기도 했다.

이번 영상에서 내레이션을 맡은 김종민은 “독도 바위의 역사를 목소리로 전하게 돼 기쁘며, 국내외 많은 누리꾼이 시청해 주길 바란다”고 밝혔다.