[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령과 레오 14세 교황이 재차 충돌하는 모습을 보였다.

미국 외교수장이 바티칸 방문을 앞둔 가운데, 해빙 국면이 서서히 조성되기에 앞서 험악한 공기가 먼저 고개를 든 분위기다.

바티칸 뉴스에 따르면 레오 14세 교황은 5일(현지시간) 이탈리아 로마 근교의 별장 카스텔 간돌포를 지나 바티칸으로 향하는 중 기자들에게 “교회의 사명은 복음을 전하고 평화를 전파하는 일”이라며 “만약 누군가 제가 복음을 전하는 일을 비판하고 싶다면, 그것은 진실에 토대를 두고 해야 할 것”이라고 말했다고 연합뉴스가 보도했다.

이는 사실상 트럼프 대통령을 겨냥한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 전날 보수 성향의 라디오 토크쇼 ‘휴 휴잇쇼’에 출연, 교황이 이란의 핵무기 보유를 용인한다는 취지의 발언을 했다.

당시 트럼프 대통령은 “교황은 이란이 차라리 핵 무기를 가져도 좋다는 사실에 대해 이야기하고 싶어하지만, 나는 그것이 좋다고 생각하지 않는다”며 “교황이 가톨릭 신자를 비롯한 많은 이들을 위험에 빠지게 하고 있다. 그는 이란이 핵무기를 보유해도 그냥 좋다고 생각한다”고 주장했다.

이날 레오 14세 교황은 트럼프 대통령의 주장을 놓고 “교회는 수년간 핵무기를 반대하는 입장을 표명했다”며 “이 점에 대해선 의심의 여지가 없다”고 분명히 했다.

이어 “제가 선출된 순간부터 분명 그렇게 말했고, 이제 그 기념일(선출일)이 다가오고 있다”며 “나는 ‘평화가 여러분과 함께 하기를’이라고 말했다”고 했다.

레오 14세 교황은 오는 7일로 잡힌 마코 루비오 국무장관과의 만남에 대해선 신뢰와 열린 마음에 기반된 좋은 대화가 될 것이라고 전망했다.

레오 14세 교황은 이란 전쟁 발발 후 수차례 전쟁에 반대 뜻을 밝혔다.

美국무장관·교황청 지도부 만남

한편 루비오 장관은 교황청 지도부와 만나 중동 정세 및 서반구의 공동 관심사를 논의할 예정이며, 이탈리아 카운터파트와도 공동의 안보이익과 전략적 협력에 중점을 둔 회담을 가질 것이라고 앞서 미 국무부는 밝혔다.

루비오 장관의 교황 알현은 지난해 5월 이후 두 번째다. 그는 당시 JD 밴스 미국 부통령과 함께 바티칸을 찾았다.

이와 관련, 11월 미국 중간선거에 앞서 부정적 여론에 위기감을 느낀 미국 정부가 서둘러 봉합을 시도하는 것이라는 관측도 나왔다.

트럼프 대통령이 교황을 직접적으로 공격하자 2024년 대선에서 트럼프 대통령에게 표를 몰아준 보수 가톨릭 유권자 상당수가 공화당에 비판적 시선을 가질 수 있다는 우려가 제기된 데 따른 것이다.

미국 정치권에서는 가톨릭이 최근 미국 젊은 세대에서도 인기를 끄는 것으로 보고, 이를 의식하는 기류가 감지되고 있다.