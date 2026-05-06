운항 최적화로 연간 23억 이상 절감 목표

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어프레미아가 데이터 기반 연료 관리 시스템으로 지난해 11억7000만원의 연료비를 절감했다고 6일 밝혔다.

에어프레미아는 지난해부터 글로벌 항공 설루션 기업인 GE 에어로스페이스의 ‘퓨얼 인사이트’와 ‘플라이트 펄스’를 도입해 운항 전반에 적용 중이다.

해당 시스템은 항공기에서 생성되는 디지털 운항 데이터를 기반으로 연료 사용 효율을 분석하고, 조종사가 개인별 운항 데이터를 실시간으로 확인할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 운항 전반의 연료 사용을 정밀하게 관리하고, 효율적인 운항 체계를 구축해 나가고 있다.

여기에 더해 ▷이륙 후 최적 고도 신속 도달 ▷지상 이동 시 단일 엔진 사용 ▷착륙 시 플랩 설정 조정 등을 시행했다. 그 결과 안정성을 유지하는 범위 내에서 불필요하게 소모되는 연료를 줄임으로써, 도입 첫해인 지난해에만 11억7000만원의 비용 개선 효과를 확인했다.

올해는 연료 정밀 예측 모델과 탑재 중량 관리 고도화 등을 통해 약 23억원 수준의 유류비를 절감하는 것이 목표다. 에어프레미아는 최근 항공유 가격 상승으로 절감 성과가 예상 대비 더욱 커질 것으로 기대했다.

기체 특성도 연료 소모를 줄이는 데 유리하게 작용한다. 에어프레미아가 운영 중인 보잉 787-9 드림라이너는 탄소복합소재가 적용된 경량화 기체로, 동급 대비 약 20% 적은 연료를 사용한다.

에어프레미아 관계자는 “업계 전반에 비용 압박이 커진 상황에서 연료 효율화는 고객 가격 부담을 최소화하기 위한 핵심 전략”이라며 “데이터 기반 운항 최적화를 통해 비용을 낮추고, 이를 바탕으로 경쟁력 있는 운임을 유지해 나가겠다”고 말했다.