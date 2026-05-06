2026 소비자 만족도 조사 결과

[헤럴드경제=권제인 기자] 금호타이어가 미국 JD파워에서 실시한 승용차 신차용 타이어(OE) 소비자 만족도 조사에서 4위에 이름을 올렸다고 6일 밝혔다.

JD파워가 실시한 타이어 소비자 만족도 조사는 글로벌 13개 타이어 브랜드를 대상으로 타이어의 승차감, 접지력 및 핸들링, 내구성, 외관 등 4가지 영역에서 진행됐다.

이번 조사는 지난해 2023~2025년 모델 차량 소유자 3만여 명을 대상으로 이뤄졌다. 일반 승용차 분야에서 금호타이어는 793점(전체 평균 788점)을 기록해 4위를 달성했다.

문형종 품질보증부문 상무는 “소비자들에게 ‘기술의 금호’를 증명하며 브랜드에 대한 신뢰를 쌓고 있다”며 “기술과 품질을 기반으로 하여 지속적으로 고객의 만족을 높여 나가는데 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, JD파워는 지난 1968년 설립된 미국의 시장조사 기관이자 마케팅 정보 회사로서 매년 소비자 만족도 조사를 실시하고 있다. 특히, 자동차 분야에서 자동차 데이터 및 분석 분야에서 공신력을 인정받고 있다.