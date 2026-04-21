[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 한달빛공유협업센터 황보서현 센터장이 엑스코 서관에서 열린 ‘제46회 장애인의 날 기념식’에서 장애인 복지 증진에 기여한 공로로 대구광역시장상을 수상했다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 장애인에 대한 사회적 이해를 높이고 자립 의지를 고취하기 위해 마련됐으며 장애인 복지 향상과 권익 증진에 기여한 유공자를 발굴·포상하는 자리로 진행됐다.

황보서현 센터장은 최근 3년간 농아인의 보건의료 접근성 향상을 위한 전문 수어 연구와 교육 인프라 구축 성과를 인정받았다.

특히 한국농아인협회 대구시회와 협력해 보건계열 직무 연계 온라인 수어 교육 콘텐츠와 교재를 개발하고 대구의료원과의 협력을 통해 장애친화검진센터 재직자 대상 무료 수어 교육을 지원하는 등 의료 현장의 소통 환경 개선에 힘써 왔다.

한달빛공유협업센터 황보서현 센터장은 “이번 수상은 대학 구성원들이 지역주민과 취약계층을 위한 콘텐츠를 함께 개발하고 현장에 적용해 온 협력의 결과”라며 “앞으로도 대학과 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 보건의료 서비스 분야의 공유협업 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.