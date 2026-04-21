[헤럴드경제=도현정 기자] 아마존이 인공지능(AI) 모델 클로드 개발사인 앤트로픽에 추가로 50억달러(약 7조4000억원)를 투자한다고 20일(현지시간) 밝혔다.

아마존은 향후 최대 200억달러를 추가 투자할 계획이며 투자 규모는 “특정 상업적 성과 조건”에 따라 결정될 것이라고 전했다.

이에 앤트로픽은 향후 10년 동안 아마존의 컴퓨팅 파워와 칩에 1000억달러(약 147조원) 이상을 지출하기로 했다. 앤트로픽은 아마존으로부터 최대 5기가와트(GW) 규모의 컴퓨팅 파워를 공급받고, 이 중 5분의 1 가량은 올해 도입된다고 전했다.

블룸버그 통신 등 외신들은 이날 양사의 보도자료를 통해 이 같은 계약 내용을 보도했다.

아마존은 이미 앤트로픽에 80억달러(약 11조8000억원)를 투자했다. 이번 추가 투자는 양사의 협력 관계를 한층 강화하려는 포석으로 해석된다. 아마존은 앤트로픽에 대한 투자를 기반으로, 자사 클라우드 사업인 아마존웹서비스(AWS)에 강력한 AI 모델을 확보하고, 자체 개발한 AI 칩 트레이니움의 주요 고객도 확보하게 됐다.

아마존과의 협업은 앤트로픽 입장에서도 아마존이 보유한 방대한 기업 고객 네트워크를 활용할 수 있다는 장점이 있다. 양사는 현재 10만 개 이상의 고객이 AWS에서 클로드 모델을 운영하고 있다고 밝혔다.

앤트로픽은 이번 계약을 통해 클로드의 차세대 버전을 개발하기 위해 필요한 막대한 컴퓨팅 파워를 확보하게 됐다.

앞서 앤트로픽은 반도체 기업 브로드컴 및 구글과도 3자 협력을 통해 오는 2027년부터 약 3.5GW 규모의 AI 컴퓨팅 용량을 확보하는 계약을 맺었다.