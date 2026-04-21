위메이드 ‘스테이블넷’ 기술력에 비댁스 인프라 결합 금융기관 대상 PoC 발굴 및 컨소시엄 구성 계획

[헤럴드경제=김광우 기자] 위메이드는 비댁스 주식회사와 스테이블코인 결제모델을 공동 개발하고, 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

비댁스 주식회사는 국내 최대 규모 디지털 자산 수탁 기업이다. 이번 협약은 위메이드의 스테이블코인 금융 네트워크 기술과 비댁스의 규제 친화적 수탁 인프라를 결합해, 실제 사업화가 가능한 국내 스테이블코인 결제 사업 표준 모델 수립을 목표로 한다.

양사는 기술 연동과 사업 개발을 위해 전방위적으로 협력한다. 위메이드가 개발한 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블넷(StableNet)’과 비댁스의 ‘법인용 수탁 지갑(Custody Wallet)’을 연동할 계획이다.

스테이블넷은 스테이블코인 발행과 운영에 최적화됐다. 별도 가스 토큰 없이 원화 스테이블코인으로 거래 수수료를 지급할 수 있어 회계 복잡성을 해결했다. 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 등 금융 규제 솔루션을 인프라에서 직접 지원한다.

이체 내역 등 금융 정보를 보호하면서 규제 기관 및 세무 당국의 감사 요구에 유연하게 대응할 수 있도록 설계됐다. 엔터프라이즈 파트너를 위한 우선 처리용 인증 계정을 지원하는 등 금융의 편의성과 효율성을 극대화했다.

이번 협약을 계기로 비댁스는 가상자산사업자(VASP) 자격과 정보보호관리체계인증(ISMS), 글로벌 보안 인증(SOC 1 Type2) 및 자산 보험으로 수탁 환경을 제공한다. 또 기관급 자산 데이터 분석과 관련 법을 준수하는 머니마켓펀드(MMF) 토큰 연계를 지원해 기술적 완성도를 높인다.

아울러 양사는 준비금 관리 모델 및 수탁자산 단기 운용 아키텍처를 공동 설계하고, 금융기관 대상의 기술검증(PoC) 유즈케이스 발굴과 스테이블코인 컨소시엄을 구성한다. 신사업을 발굴할 때, 양사를 우선으로 파트너 삼겠다는 방침이다.

김석환 위메이드 부사장은 “이번 협약은 위메이드의 블록체인 기술력과 비댁스의 기관급 수탁 역량을 결합해 국내 스테이블코인 생태계를 한 단계 도약시키는 중요한 계기가 될 것”이라며 “양사의 협력을 통해 신뢰할 수 있는 스테이블코인 결제 서비스를 빠르게 시장에 선보이겠다”고 말했다.

한편, 위메이드는 지난 1월 30일 자체 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블넷’의 테스트넷을 공개했다. 테스트넷은 가동을 앞둔 메인넷의 성능과 보안을 검증하기 위해 운영하는 블록체인 네트워크다.

이어 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블넷’의 생태계를 미리 경험해 볼 수 있는 테스트용 지갑 ‘스테이블넷 월렛(StableNet Wallet)’을 공개했다.

스테이블넷 월렛은 현실 세계의 원화 가치와 일상 속 금융 생활을 블록체인상에 그대로 구현하는 데 초점을 맞춘 것으로 알려져 있다. 자동이체, 주소록 관리, 실시간 알림 등 일상 금융 생활에 최적화된 기능이 탑재됐다.