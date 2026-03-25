청주시청 앞 공동 집회…“식품 제조시설 인접·근로자 건강권 침해”

[헤럴드경제=박연수 기자] 오비맥주와 하이트진로가 25일 청주시청 앞에서 공동 집회를 열고, 현도일반산업단지 내 폐기물 선별장 건립 공사의 즉각 중단을 촉구했다고 밝혔다.

폐기물 선별장 예정 부지는 오비맥주 청주공장에서 약 350m, 하이트진로 청주공장에서 약 900m 거리다. 양사는 선별 과정에서 발생하는 악취·분진·바이오에어로졸이 식품 생산 환경에 악영향을 미칠 수 있다고 주장했다. 하루 200대 이상의 폐기물 운반 차량 출입에 따른 비산먼지와 인근 기숙사 근로자 건강권 침해도 문제로 제기했다. 또 청주시가 환경영향평가법 및 산업입지법 등 관련 절차를 충분히 이행하지 않은 채 사업을 추진했다고 지적했다.

양사 공장장과 근로자 약 40명이 참석한 이날 집회는 오전 10시부터 약 1시간 진행됐다. 양사는 상황이 개선되지 않을 경우 공장 폐쇄 또는 이전을 포함한 모든 대응 방안을 검토할 것이라고 밝혔다.

양사는 “30년 넘게 지역 경제에 이바지한 향토기업이 청주시의 일방적 행정으로 내몰릴 처지”라며 “청주시는 일방적인 행정을 중단하고, 산업단지의 미래와 주민과 근로자의 안전을 고려한 책임 있는 재검토에 나서야 한다”고 촉구했다.