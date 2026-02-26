[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]아주대 첨단바이오융합대학이 교육부가 추진하는 ‘첨단산업 특성화대학 재정지원사업’ 바이오 분야에 최종 선정되며, 향후 4년간 총 116억 원의 국비를 지원받아 AI-바이오의약품 전문 인재 양성에 나선다.

이번 사업은 바이오 등 국가 첨단전략산업 분야의 학사급 전문 인재를 체계적으로 양성해 산업 경쟁력을 강화하기 위해 추진되는 대형 재정지원사업이다. 사업 기간은 2026년 3월부터 2030년 2월까지 4년이다. 아주대는 연간 약 29억 원씩 총 116억 원의 정부 지원금을 확보했으며, 경기도와 수원시 지원금, 대학 대응자금 등을 포함해 총 121억5000만 원 규모로 사업을 추진한다. 전국 25개 대학이 지원해 2개 대학만 선정되는 등 치열한 경쟁을 뚫고 선정됐다.

아주대는 첨단바이오융합대학을 중심으로 ‘AI-바이오의약품 융합연계전공’을 신설하고 바이오의약품 개발 특성화 교육과정을 운영할 계획이다. 사업 기간 동안 총 210명의 신규 인재를 선발해 바이오의약품 산업을 선도할 전문 인력으로 양성한다.

특히 이번 사업은 첨단바이오융합대학 주관으로, 대학 전체 역량을 결집한 융합형 추진체계로 운영된다. 생명과학, 응용화학생명공학, 첨단신소재공학, 기계공학, 소프트웨어, 약학, 의학 등 다양한 분야 교수진이 참여해 다학제 기반 교육과 연구를 수행한다.

이를 통해 바이오의약품 개발에 필요한 기초과학부터 인공지능, 공학, 의약학까지 아우르는 융합 교육을 제공하고, 교육과 연구, 현장실습, 취업으로 이어지는 통합형 인재 양성 체계를 구축한다는 계획이다. 또한 지자체와 산업체, 연구기관과 협력하는 산학협력 기반 운영체계를 통해 현장 중심 교육과 실무 경험 기회를 확대할 예정이다.

아주대는 이번 사업을 통해 첨단바이오융합대학 주축의 ‘BeSPoKe AI-바이오의약품 인재양성사업단’을 중심으로 특성화 발전 전략을 추진한다. 먼저 Borderless 전략을 통해 생명공학, 응용화학, 소재, 의·약학, 인공지능을 아우르는 다학제 융합 교육·연구 체계를 구축한다. 동시에 지역 및 산업체 연계 실습 기반 교육을 강화해 산업 현장 수요에 맞춘 AI-바이오의약품 개발 전문 인재 양성 체계를 구축하고 지속적으로 확대 운영할 계획이다.

Sustainable 전략은 교내외 재원 확보와 산학공동교육 시스템을 기반으로 추진된다. 이를 통해 사업 종료 이후에도 지속 가능한 자율형 AI-바이오의약품 특성화대학 모델을 구축해 안정적인 교육과 연구 체계를 유지한다는 방침이다.

또한 Practical 전략에 따라 RISE 사업의 지·산·학 바이오 얼라이언스(GAIA) 협의체와 켐바이오메디신 AGORA LAB를 기반으로 정부, 지자체, 산업체 등 28개 기관과 협력 체계를 구축한다. 이를 통해 특성화 교과 및 비교과 과정 운영, 현장 맞춤형 실습, 채용 연계형 인턴십 등 실무 중심 교육을 강화한다.

이와 함께 Knowledge 전략을 통해 다학제 융합바이오 교육 기반 연구 역량을 강화하고 대학원 진학과 연계된 교육을 확대한다. 이를 통해 산업계 친화형 AI-바이오의약품 개발 전문 인재 양성과 연구 인력 양성을 동시에 추진할 계획이다.

아주대는 BeSPoKe 전략 기반 사업 추진체계를 통해 교육, 연구, 산학협력, 진로 연계를 통합한 첨단바이오 분야 특성화 모델을 구축하고 AI-바이오의약품 분야 전문 인재 양성 거점 대학으로 도약한다는 목표다.

아주대학교 이번 사업의 총괄책임인 첨단바이오융합대학 김욱 교수는 “이번 첨단산업 특성화대학 선정은 아주대의 바이오 분야 교육 및 연구 역량을 공식적으로 인정받은 중요한 성과”라며 “BeSPoKe 전략을 기반으로 다학제 융합 교육과 산학협력을 강화해 국가 첨단 바이오 산업을 이끌 핵심 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “지역과 산업체, 연구기관과의 협력을 통해 학생들이 교육과 연구, 현장 경험을 모두 갖춘 경쟁력 있는 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다