‘프리덤 250’ 파트너

[헤럴드경제=박지영 기자] 주한미국상공회의소(암참)와 주한미국대사관이 미국 건국 250주년 기념 캠페인 ‘프리덤 250(Freedom 250)’ 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다.

양 기관은 2026년 한 해 동안 ‘프리덤 250’을 중심으로 다양한 기념 행사와 주요 인사 초청 간담회 등을 함께 마련할 계획이다. 양 기관은 자유와 민주주의라는 공동의 가치를 되새기고, 미국의 혁신과 기업가정신을 소개하는 프로그램을 통해 한미동맹의 성과와 의미를 널리 알린다는 방침이다.

한미동맹은 안보 협력에서 출발해 무역·투자·첨단기술·교육·문화·인적 교류 등으로 협력 범위를 넓혀왔다. 이번 협약은 이러한 포괄적 동맹 관계를 재확인하고, 앞으로의 협력 방향을 함께 모색하는 계기가 될 것으로 기대된다.

암참은 프리덤 250의 한국 공식 파트너로 경제계의 의견과 시각을 반영한 프로그램을 지원하고, 일부 주요 자체 행사에 프리덤 250 브랜드를 연계해 캠페인 메시지를 확산할 예정이다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 “미국 정부가 보내준 신뢰를 바탕으로 한국 내 미국 비즈니스 커뮤니티의 대표 플랫폼으로서 뜻깊은 여정에 동참하게 돼 영광”이라며 “자유와 혁신이라는 공동의 가치가 한미동맹을 지탱해 왔다는 점을 다양한 프로그램을 통해 공유하고, 이를 구체적인 협력으로 이어가겠다”고 말했다.

제임스 짐 헬러 주한미국대사관 대사대리는 “‘프리덤 250’은 과거를 기념하는 데 그치지 않고 앞으로의 250년을 준비하는 출발점”이라며 “이번 협력이 양국 협력을 한 단계 더 발전시키는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

‘프리덤 250’은 미국 건국 250주년을 기념하는 연중 캠페인으로, 자유와 기회, 민주주의, 혁신 등 미국 사회의 핵심 가치를 조명하는 데 의미를 둔다.

양 기관은 2026년 한 해 동안 국내 여러 기관과 협력해 대표 행사와 전국 단위 250여 개 연계 프로그램을 진행할 예정이다. 학생과 기업, 예술가, 지역사회 등 다양한 주체가 참여하는 방식으로 캠페인을 이어간다는 계획이다.