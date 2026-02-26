김설희 창조산업기획관, 김홍찬 돌봄고독정책관, 한정훈 교통운영관, 변경옥 민생사법경찰국장, 임재근 서울시립대 행정처장, 진재섭 도기본 도시철도국장도 꼬리표 떼고 3급(부이사관)으로 승진 기쁨 만끽

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이수연 서울시 경제실장이 1급(관리관)으로 승진했다.

이 실장은 부인은 지방고시 후배인 마채숙 여성가족실장으로 부부가 1급 자리를 맡게 돼 눈길을 모은다.

또 김수덕 글로벌도시정책관, 조영창 시민건강국장, 임춘근 도시기반시설본부장 직무대리가 2급(부이사관)으로 승진했다.

서울시는 2월 28일자로 이런 내용의 승진 발령냈다.

시는 또 김설희 창조산업기획관, 김홍찬 돌봄고독정책관, 한정훈 교통운영관, 변경옥 민생사법경찰국장, 임재근 서울시립대 행정처장, 진재섭 도기본 도시철도국장을 3급(부이사관)으로 승진시켰다.

이수연 경제실장은 2급으로 정원도시국장을 역임하다 올 1월 1일자로 경제실장으로 발령받았는데 이번 1급으로 승진하게 된 것이다.

김수덕 글로벌도시정책관은 행정고시 출신으로 기획담당관을 하다 3급 승진, 정책기획관, 돌봄고독정책관을 지낸 후 글로벌도시정책관으로 맡고 있으며 이번 2급 승진 영광을 안게 됐다.

또 조영창 시민건강국장은 강북구에서 9급 공무원으로 시작, 5급 승진 후 서울시로 옮겨 와 물류정책과장, 총무과장을 역임한 후 3급 승진, 지난해 자원회수시설추진단장을 맡다 올 1월 시민건강국장으로 자리를 옮긴 후 2급까지 승진한 ‘9급 공무원의 전설’로 불릴 정도다.

임춘근 도시기반시설본부장 직무대리도 이번 2급으로 승진한 영광을 안았다. 서울대 토목공학과 졸업 후 기술고시를 통해 서울시에 들어와 동남권사업반장에서 3급 승진, 균형발전기획관을 거쳐 올 1월 도기본부장 직대를 맡고 있다.

이와 함께 연말 승진한 김설희 창조산업기획관, 김홍찬 돌봄고독정책관, 한정훈 교통운영관, 변경옥 민생사법경찰국장, 임재근 서울시립대 행정처장, 진재섭 도기본 도시철도국장도 3급(부이사관)으로 승진한 기쁨을 만끽하게 됐다.