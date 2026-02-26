4월 13일부터 ‘리테일 오브 더 퓨처’ 실시 차량 가격 및 재고 관리 구조 통합

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 지난 25일 서울신라호텔에서 전국 11개 공식 딜러사와 함께 새로운 차량 판매 방식인 ‘리테일 오브 더 퓨처’ 협약식을 진행했다. 리테일 오브 더 퓨처는 오는 4월 13일부터 공식 시행된다.

벤츠 코리아는 리테일 오브 더 퓨처를 통해 기존 딜러사별로 상이했던 차량 가격 및 재고 관리 구조를 통합하게 된다. 이를 통해 고객은 전국 어느 공식 전시장에서든 가격 흥정 없이 벤츠 코리아가 책정한 최적의 단일 가격으로 차량을 구매할 수 있으며, 전국의 모든 차량 재고를 실시간으로 확인할 수 있다.

벤츠 코리아는 온라인과 오프라인을 아우르는 표준화된 신규 세일즈 프로세스를 기반으로 전국 어디에서나 동일하고 높은 수준의 고객 경험을 제공하는 데에 보다 집중할 것으로 기대했다.

이번 협약식은 새로운 차량 판매 방식 시행을 앞두고 벤츠 코리아와 각 딜러사가 고객 중심의 구매 경험으로의 전환에 뜻을 모으고, 차별화된 브랜드 가치를 강화하는 동시에 고객 여정 전반을 한층 고도화하기 위해 마련됐다.

벤츠 코리아와 11개 딜러사는 지난 2023년부터 리테일 오브 퓨처 추진에 대한 공동의 이해를 바탕으로 시스템 구축과 운영 안정화, 딜러 교육 및 현장 프로세스 정착 등 주요 이행 과제를 체계적으로 추진해 왔으며, 앞으로도 신규 판매 방식의 성공적인 안착을 위해 긴밀히 협력해 나갈 계획이다.

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표이사는 “리테일 오브 더 퓨처는 고객이 언제 어디서나 동일하고 신뢰할 수 있는, 메르세데스-벤츠 브랜드에 걸맞은 구매 경험을 누릴 수 있도록 하기 위한 전략적 결정”이라며 “지난 3년여간 11개 딜러사와의 긴밀한 협의를 토대로, 고객 경험 및 만족도 제고, 동반 성장이라는 공동의 목표 아래 오는 4월 새로운 판매 방식을 선보일 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

리테일 오브 더 퓨처가 시행되는 4월 13일부터 고객은 메르세데스-벤츠 공식 홈페이지에서 차량 가격과 정보를 확인하고 전국에 있는 공식 전시장을 선택해 자세한 차량 구매 상담과 시승 등을 진행할 수 있다.

한편, 벤츠 코리아와 딜러사는 리테일 오브 더 퓨처 도입 이후에도 지난 12년간 공동으로 전개해 온 메르세데스-벤츠 사회공헌 활동을 지속해 나가기로 합의했다. 벤츠 코리아는 2014년 관계사 및 11개 공식 딜러사와 함께 ‘메르세데스-벤츠 사회공헌위원회’를 출범해 한국 사회와 동반 성장하기 위한 다양한 사회공헌활동을 실천해 오고 있다.