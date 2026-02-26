트로트 메들리로 감기 효능 직관적 전달…흥행 대한민국 대표 감기약 입지…시장 공략 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 동아제약은 감기약 브랜드 ‘판피린’의 신규 광고가 공개 3주 만에 누적 조회수 1600만회를 돌파하며 폭발적인 반응을 얻고 있다고 26일 밝혔다.

동아제약은 지난 1월 가수 이찬원을 신규 모델로 발탁하고, 판피린의 효능과 효과를 직관적으로 담아낸 ‘엔딩’ 편과 ‘감기 뚝’ 편 등 총 5편의 광고 영상을 공식 유튜브 채널에 공개했다. 이번 흥행은 모델 이찬원의 친근한 이미지와 판피린의 오랜 브랜드 신뢰도가 결합해 시너지를 낸 결과로 풀이된다.

특히 ‘엔딩’ 편에서는 이찬원이 특유의 트로트 메들리를 통해 코감기, 목감기 등 상황별 증상을 보여주며 ‘감기엔 빠른 엔딩’이라는 메시지를 효과적으로 전달했다. 최근 공개된 ‘감기 뚝’ 편 역시 판피린 모형을 활용한 시각적 재미와 함께 “감기 뚝, 약국에서 딱”이라는 슬로건을 강조해 소비자들의 눈길을 사로잡았다.

동아제약 판피린은 증상과 장소에 따라 선택할 수 있는 다양한 라인업을 갖추고 있다. 약국에서 판매되는 일반의약품인 ‘판피린 큐’와 ‘판피린 나이트액’을 비롯해, 편의점에서 구매할 수 있는 ‘판피린 티’, 차처럼 마시는 ‘판피린타임 나이트플루 건조시럽’ 등으로 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

주요 제품인 판피린 큐와 판피린 나이트액은 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP) 인증을 획득한 동아제약 천안공장에서 엄격한 품질 관리를 통해 생산된다.

동아제약 관계자는 “이찬원과 함께한 신규 광고가 온에어 3주 만에 1600만뷰를 돌파하며 브랜드 이미지를 한층 강화하고 있다”며 “앞으로도 대한민국 대표 감기약으로서 판피린의 우수한 효능을 알리기 위한 다양한 캠페인을 이어갈 것”이라고 말했다.