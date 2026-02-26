LS전선 자회사 3곳 정관 사업목적 추가 해상풍력처럼 발빠른 사업기회 확보 나서 인재 채용 이어 M&A 등도 검토 가능성

[헤럴드경제=고은결 기자] LS그룹이 인공지능(AI) 기반 차세대 로봇 시대를 맞아 관련 사업 진출 준비에 본격 착수했다. 전력 슈퍼사이클을 맞아 호실적을 내고 있는 주력 계열사를 중심으로 정관 사업목적에 로봇과 AI를 추가하며 사업 포트폴리오를 확장한다. 회사 측은 산업 지각변동 기회가 왔을 때 기존 전력·소재 사업과의 연계성을 적극 활용해 기회를 잡겠다는 구상이다.

LS전선 자회사, 주총서 줄줄이 사업목적 추가

26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LS전선의 자회사인 가온전선은 다음달 24일 예정된 정기주주총회에서 영구자석, 지능형 로봇, 인공지능(AI) 관련 사업목적을 정관에 추가하는 안건을 올린다. 이를 통해 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조·가공·판매업, 지능형 로봇 및 액추에이터의 설계·제조·판매업, AI 기반 소프트웨어 개발·공급업 등이 사업목적에 새로 포함된다.

이는 기존 사업과의 접점도 고려된 것으로 보인다. LS전선은 현재 희토류 밸류체인 구축을 추진하고 있는데, 희토류 기반 영구자석은 지능형 로봇과 액추에이터 구동부의 핵심 소재다. 전력 인프라와 소재 경쟁력을 기반으로 로보틱스 영역까지 확장할 수 있는 셈이다. 다른 계열사들도 보폭을 맞추고 있다. LS전선의 또 다른 자회사인 LS에코에너지와 LS머트리얼즈 역시 각각 내달 정기주주총회에서 로봇·AI 및 첨단사업 관련 소재·부품·시스템·응용사업을 신규 사업목적으로 추가하는 안건을 상정한다.

“모든 기업이 주목”…사업 기회 선제 확보 차원

LS는 그룹 차원에서 AI로 혁신 기반을 구축할 것을 신년사 등을 통해 강조해왔다. 이미 재계 전반에서는 ‘로봇 바람’이 거세다. 현대차, HD현대, 두산 등 그룹이 산업용·협동로봇부터 지능형 로봇까지 노리고 있는 가운데 LS그룹은 그룹 ‘맏형’인 LS전선을 필두로 로봇산업 진출을 본격 준비하는 모습이다. 회사 관계자는 “지금은 모든 주요 기업이 로봇을 주목하고 있다”며 “사업목적 추가는 향후 로봇 분야에서 선제적인 사업 기회를 확보하기 위한 차원”이라고 말했다.

LS그룹은 지난해에도 해상풍력을 신사업으로 점찍고 적극적 행보를 보인 바 있다. 앞서 LS전선의 자회사 4곳은 지난해 3월 정기주총을 통해 일제히 해상풍력 및 에너지 관련 사업의 투자·운영·기술개발을 사업목적에 반영했다. 이를 통해 해상풍력 산업의 밸류체인 전반에서 경쟁력 강화에 나섰으며, 같은해 10월 LS머트리얼즈와 LS마린솔루션은 전남도와 해상풍력 설치항만 업무협약(MOU)을 맺는 등 기회를 포착한 만큼, 로봇·AI 사업 추가도 실질적 확장으로 이어질 것이란 전망이 나온다.

M&A·전략적 협업 등도 열려 있어

특히 LS그룹은 AI 시대에 전력 인프라의 중요성이 더 부각되고 있다는 점에 주목하고 있다. AI 산업의 확장은 전력 수요 증가로 이어지는데, 이는 곧 전선·전력기기·소재 등 기존 사업 영역과 직결된다. 이런 구조를 발판 삼아 전력 산업뿐만 아니라 AI 시대 핵심 플레이어로서의 입지를 강화한다는 게 회사 측 구상이다. 나아가 AI와 로보틱스 기술을 결합한 ‘피지컬 AI’는 희토류 산화물 기반 자석, 안정적인 전력 공급과 충전 솔루션이 모두 필요한데 이 또한 LS 사업 구조와 연관이 크다는 분석이 나온다.

한편 신사업 진출을 위한 본격적인 실행도 이뤄지고 있다. LS전선은 우선 주요 계열사 인력 채용을 통해 신사업 검토에 속도를 내고 있다. 가온전선은 지난달 신사업 전략 부문의 경력직 수시 채용을 통해 신규 사업 및 서비스 기획과 전략 수립, 실행 등 인재 확보에 나섰다. 중장기적으로는 기업 인수와 전략적 협업 등 다양한 선택지를 열어두고 있다. 회사 관계자는 “인수합병(M&A)이나 다른 기업과의 협업 등 여러 방안을 검토할 수 있을 것”이라고 말했다. 자체 AI 기술을 보유하지 않은 기업이 외부 솔루션 도입을 통해 사업을 전개하는 사례도 있는 만큼, 실행 방안은 다양하다는 설명이다.