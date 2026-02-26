-건강친화 우수기업 선정…임직원 건강을 최우선 가치로 한 체계적 노력 결실

국내 대표적 복지 서비스 전문기업인 SK엠앤서비스(대표이사 김성준)는 25일 열린 건강친화기업 인증식에서 ‘건강친화 우수기업’으로 선정되어, 보건복지부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

SK엠앤서비스는 선택적 복지 플랫폼 베네피아를 운영하는 국내 대표 복지서비스 전문기업으로, 차별화된 복지 솔루션을 통해 3,700여 개 기업·기관 구성원의 삶의 질 향상과 조직 경쟁력 강화를 적극 지원하고 있다. 아울러 자사 구성원들의 복지 향상을 위해서도 제도 개선과 근무 환경 정비에 꾸준히 힘쓰고 있다.

건강친화 우수기업 인증은 임직원의 신체적·정신적 건강 증진과 일·생활 균형을 위해 체계적인 건강경영을 실천하는 기업을 대상으로 부여되는 제도다. SK엠앤서비스는 구성원의 건강을 기업 경쟁력의 핵심 요소로 인식하고, 건강관리 지원 제도와 조직문화 개선 활동을 지속적으로 추진해 온 점을 높이 평가받았다.

특히 임직원의 스트레스 관리와 정신건강 증진을 위한 프로그램 운영, 건강친화적 근무환경 조성, 자율적 복지 활용 지원 등 다각적인 노력을 통해 건강한 일터 조성에 기여해 왔다. 이러한 활동은 ESG 경영 실천과 지속가능경영 측면에서도 의미있는 성과로 평가받고 있다.

회사 측은 이번 수상을 계기로 임직원 건강 증진과 근무환경 개선을 위한 제도적 기반을 더욱 강화할 계획이다.

SK엠앤서비스 관계자는 “구성원의 건강과 행복을 최우선 가치로 삼아온 노력이 이번 수상으로 이어졌다”며 “앞으로도 건강친화적 기업문화 확산과 지속가능한 복지 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.