사전 예약 2월 27~3월 5일, 공식 출시 3월 11일 더블 스토리지 혜택…256GB 가격으로 512GB 통신 3사, 사전 예약 대상 가격 보상 및 지원 ‘봇물’

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성전자 갤럭시 S26 시리즈 사전 예약이 27일 시작된다. ‘에이전틱 AI’를 표방한 갤럭시 S26 시리즈 출시로, 통신사 간 가입자 유치를 위한 경쟁도 치열해질 전망이다.

26일 업계에 따르면 삼성전자 및 통신 3사는 이달 27일부터 다음 달 5일까지 갤럭시 S26 시리즈 사전 예약을 진행한다고 밝혔다. 사전 예약 개통은 3월 6일부터이고, 국내 공식 출시일은 같은 달 11일이다.

갤럭시 S 시리즈는 갤럭시 S26, 갤럭시 S26+, 갤럭시 S26 울트라 등 총 세 개 모델이다. 색상은 블랙, 화이트, 스카이 블루, 코발트 바이올렛 등 네 가지다. 삼성닷컴과 삼성 강남에서는 핑크 골드, 실버 섀도 전용 색상의 자급제 모델도 구매할 수 있다.

용량은 갤럭시 S26·26+ 256·512㎇, S26 울트라 256·512㎇·1TB 등으로 출시된다. 가격은 ▷S26 256㎇ 125만4000원(VAT 포함), 512㎇ 150만7000원 ▷S26+ 256㎇ 145만2000원, 512㎇ 170만5000원 ▷S26 울트라 256㎇ 179만7400원, 512㎇ 205만400원, 1TB 254만5400원 등이다.

삼성전자는 사전 예약 고객을 대상으로 더블 스토리지 혜택을 제공한다. 512GB 모델 사전 예약 시, 256GB 모델 가격으로 구매가 가능한 식이다.

통신사 간 고객 유치 경쟁도 한층 심화할 전망이다. SK텔레콤은 공식 온라인몰 T 다이렉트샵을 통해 사용하던 휴대폰을 반납한 선착순 3000명에게 최대 15만원을 추가로 보상한다.

또 ‘뉴(New) 갤럭시 AI 구독클럽 with T 나는 폰교체’를 통해 갤럭시 S26 울트라 2년 사용 후 반납 시 삼성전자 새 모델로 기기 변경을 지원한다. 갤럭시 S26 울트라 사전 예약 고객이 3월까지 해당 프로그램에 가입하면 2년간 이용료 12만원을 전액 면제해준다.

KT는 갤럭시 S26 울트라 1TB 모델을 단독으로 출시한다. 월정액 6만9000원 이상 요금제 가입 고객 대상으로 1TB 모델을 512㎇ 가격으로 제공하는 ‘용량 업(UP)’ 이벤트를 한정 운영한다.

5G 요금제 가입 시에는 월정액의 7% 추가 할인(최대 21만8000원 제공)이 제공된다. 중고폰 시세 대비 최대 10만원 추가 보상과 공시지원금, KT닷컴 추가지원금도 이용할 수 있다.

LG유플러스는 ‘뉴(New) 갤럭시 AI 구독클럽 with 보상패스’를 통해 2년 혹은 3년 뒤 단말기를 반납하면, 중고 시세와 관계없이 가입 당시 출고가 최대 50%를 보상한다.

U+공식온라인스토에서는 온라인 사전예약 고객을 대상으로 갤럭시 S26 구매·개통 시 이용할 수 있는 쿠폰(최대 20만원), 사전 예약 후 삼성카드 결제 시 최대 24개월 무이자 및 캐시백 혜택(10만원) 등이 제공된다. 중고폰 반납 후 갤럭시 S26 시리즈 구매 시 기존 보상가에 최대 20만원을 추가 지원한다.