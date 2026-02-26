[헤럴드경제=김성훈 기자] 40억대 자산가로 알려진 배우 전원주가 카페에서 여러 명이 함께 가도 커피를 한 잔만 시킨다고 알려지면서 ‘민폐 논란’이 일고 있다.

논란은 지난 24일 전원주가 운영하는 유튜브 채널 ‘전원주인공’에 올라온 영상에서 시작됐다.

해당 영상에서 전원주는 겨울철 보일러를 안 켜 도시가스비가 1370원이 나온 사실을 공개하며 ‘과도한 절약 정신’으로 놀라움을 샀다. 전원주는 “도시가스비 내러 갔더니, 직원들이 검사를 다시 하더라고. 이렇게 조금 나올 리가 없다고”라고 말했다.

특히 논란이 된 것은 전원주가 며느리와 카페에 간 장면이다. 며느리는 “어머니 라테 하나 사서 나랑 나눠 드실 거냐”라고 전원주에게 묻더니, 정말로 한 잔만 주문했다. 주문한 커피가 나오자, 며느리는 가방에서 종이컵을 꺼내 커피 한 잔을 나눠 마셨다. 제작진이 “종이컵 들고 다니는 사람 처음 본다”라고 하자 전원주는 “나보다 더 하네”라며 웃었다.

며느리는 “남편하고 저하고 어머니랑 셋이 있는데, (어머니는) 꼭 음료를 하나만 시킨다. 요즘 카페는 거의 1인 1잔이지 않냐”라며 내가 ‘어머니 세 명이서 하나는 너무 심하다. 두 잔 시키자’ 해도 ‘그래도 하나만 시켜’라고 하신다”라고 밝혔다. 그러면서 “어머니가 그렇게 안 사셔도 되는데 아끼는 게 몸에 밴 것 같다”라고 덧붙였다.

이 같은 내용이 방송되자 일각에서는 전원주의 행동이 민폐라는 지적이 나오고 있다. 한 누리꾼은 “카페는 단순히 커피값을 내는 게 아니라 자릿세를 내는 거다. 공짜로 이용한 거나 다름 없다”라고 지적했고, 다른 누리꾼은 “저런 어르신들 정말 많다. 옛날에는 괜찮았을지 몰라도 바뀐 세상의 규범을 배워야 한다”라고 했다. “절약도 과하면 민폐가 된다”라는 의견도 있었다. 실제로 ‘1인 1메뉴 주문’을 원칙으로 하고 있는 카페가 많다.

반면 “평생 몸에 밴 습관일 뿐 나쁜 의도는 아닐 것”, “저렇게 아끼니까 부자가 된 것 아니겠냐” 등의 옹호의 시선도 있었다.

한편 전원주는 주식 30억 원, 금 10억 원을 비롯해 서울 신촌 상가 건물, 강남 청담동 아파트 등을 보유한 것으로 알려졌다. 또 최근에는 그가 14년 전 2만 원대에 매수한 것으로 알려진 SK하이닉스가 역대 최대 실적을 기록하며 주가가 크게 오르자 수익률에 관심이 쏠린 바 있다.