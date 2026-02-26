“북한의 핵·미사일 능력 고도화는 국제사회에 중대한 위협”

[헤럴드경제=윤호 기자]안규백 국방부장관은 캐나다가 추진 중인 차세대 잠수함 전력 사업에 대한 대한민국의 참여는 단순한 무기 수출을 넘어 양국 간 전략적 국방·방산협력 관계를 획기적으로 발전시키는 전기가 될 것이라고 강조했다.

안 장관은 제2차 한-캐나다 외교·국방 (2+2) 장관회의 참석 계기에 데이비드 맥귄티(David McGuinty) 캐나다 국방장관과 25일(현지시간) 국방장관회담을 개최하고, 양국간 국방 및 방산협력 강화 방안에 대해 논의했다.

이 자리에서 안 장관은 최근 캐나다가 발표한 방위산업전략(Defense Industrial Strategy)에서도 언급된 바와 같이, 중장기적인 파트너십을 기대하는 캐나다에게 한국이 최적의 선택이 될 수 있음을 역설 했다.

양 장관은 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 양국 정상회담에서 발표한 ‘한·캐나다 안보·국방협력 파트너십’을 토대로 양국 국방부가 안보·국방 분야에서의 협력을 지속 발전시켜 오고 있음을 높이 평가했다.

맥귄티 장관은 양국이 그간의 협력을 바탕으로 향후에도 미래 안보 분야에서의 협력이 깊어질 것으로 기대한다며, 특히 우주·해양안보에 있어 한국과의 협력이 중요하다고 강조했다.

안 장관은 이어진 외교·국방 (2+2) 업무 오찬에서 “북한의 핵·미사일 능력 고도화 등이 국제사회에 중대한 위협이 되고 있다”며 한반도 평화 정착과 북한 비핵화를 위한 우리 대북정책에 캐나다의 지지를 당부했다.