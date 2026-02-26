온도·날씨 넘어 계절·기념일까지…변화하는 ‘더 스피어’, 도심 속 미디어 달력 방문객 172만 명 늘린 ‘더 스피어’…콘텐츠 확대해 상승세 이어간다

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 석촌호수 서호에 위치한 구의 랜드마크 ‘더 스피어(The Sphere)’를 통해 기념일과 절기, 계절의 변화를 반영한 미디어아트를 순차적으로 선보일 계획이다.

구는 석촌호수에 조성된 ‘더 스피어’와 ‘더 갤러리 호수’에 차별화된 미디어·예술 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 수변 공간을 문화 명소로 발전시켜 왔다고 설명했다.

특히 더 스피어를 ‘도심 속 달력’처럼 활용해 시간의 흐름을 미디어아트로 구현한다는 구상이다. 최근 설 연휴에는 아나몰픽 기법을 활용한 새해 소망 메시지 콘텐츠를 상영했다.

오는 3월에는 삼일절, 정월대보름, 절기 ‘경칩’을 주제로 한 특별 영상이 상영된다. 삼일절에는 태극기 색을 활용한 그래픽 콘텐츠를, 정월대보름에는 보름달 이미지와 주민 참여 소원 메시지를, 경칩에는 새싹과 개구리 등 봄의 이미지를 담은 영상을 선보일 예정이다. 이후 부처님오신날과 광복절 등 주요 기념일에도 맞춤형 콘텐츠를 이어갈 계획이다.

삼일절 영상은 3월 1일, 정월대보름 영상은 3월 1일부터 3일까지, 경칩 영상은 3월 5일 상영되며 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

‘더 스피어’는 석촌호수 서호에 위치한 지름 7m 규모의 구형 미디어아트 시설로 LED 패널 3096개가 적용됐다. 현장 키오스크를 통해 메시지 제작과 AI 캐리커처 등 관객 참여형 콘텐츠도 체험할 수 있어 석촌호수의 대표 야간 명소로 자리 잡고 있다.

서강석 송파구청장은 “만물이 생동하는 3월을 맞아 다양한 미디어아트 콘텐츠로 석촌호수를 찾는 구민과 관광객들에게 새로운 즐길거리를 선보이겠다”며 “앞으로도 더 스피어를 중심으로 국내외 관광객 유입을 확대해 잠실관광특구의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.