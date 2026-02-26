1월 외국인 매출 900억원 돌파 ‘月 최대’ 글로벌 멤버십, 지난해 고객수·매출 두배

신세계백화점이 외국인들의 ‘K-쇼핑 랜드마크’로 떠오르고 있다.

신세계백화점의 1월 외국인 매출은 900억원을 돌파하며 역대 최대치를 경신했다. 지난해 외국인 매출이 2023년 대비 3.5배 늘어난 6000억원대 중반의 연간 최대 매출을 기록한 데 이어, 올해 시작부터 최대 월매출을 기록했다.

본점, 강남점, 부산 센텀시티점 등 랜드마크 점포가 성장을 이끌었다.

본점은 신세계스퀘어 영상 콘텐츠와 에르메스·루이비통·샤넬 등 하이엔드 브랜드를 집결한 결과, 전년 대비 외국인 매출이 2배 가까이 늘었다. 강남점은 100여개 글로벌 브랜드와 대규모 식품관으로 전년 대비 50%가 넘는 외국인 매출 신장을 보였다. 센텀시티점 역시 외국인 매출이 135% 신장하며 2배 이상을 기록했다.

120여개국, 22만명 규모의 글로벌 멤버십도 경쟁력으로 작용했다. 연 500만원 이상 쇼핑하는 외국인 VIP는 지난해 2배 증가했으며, 최상위 등급 S-VIP 고객 수와 매출도 2배 늘었다.

신세계백화점은 올해 외국인 VIP 멤버십을 업계 최고 수준으로 개편한다. 외국인 VIP 전용 라운지는 연내 문을 연다.

특히 페이먼트사와 협업해 유니온페이 10% 즉시 할인, 위챗페이 50위안 즉시 할인, 중국 초상은행 카드 캐시백 등을 제공한다. 유니온페이와 단독 협업해 중국농업은행, 상하이푸동발전은행 등 주요 은행권 캐시백·환율 우대 프로모션도 진행한다.