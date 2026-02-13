24일까지 신청 접수 … 동아리 운영 경비 최대 100만 원 지원 월 1회 모임, 연 1회 재능기부 가능한 7인 이상 동아리 대상 배우고 성장하고, 지역사회와 나누는 평생학습 문화 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 평생학습 문화 기반 조성을 위해 ‘우수 평생학습 동아리 지원사업’에 참여할 동아리를 오는 24일까지 모집한다.

‘우수 평생학습 동아리’는 같은 관심사로 모인 주민이 함께 배우고, 재능기부를 통해 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어가는 모임이다. 구는 이번 사업을 통해 동아리 활동에 필요한 강사비, 교재비, 재료비, 장소 임차비 등 운영 경비를 동아리당 최대 100만 원까지 지원할 계획이다.

신청 대상은 성인 7명 이상으로, 월 1회 모임과 연 1회 이상 재능나눔 활동이 가능한 동아리이다. 신청은 오는 24일까지이며, 지방보조금관리시스템(보탬e)을 통해 신청서와 사업계획서 등을 제출하면 된다. 구는 심사를 거쳐 3월 중에 동아리를 선정한다.

지난해에는 독서토론, 색소폰, 장애인 리듬악기 등 12개 학습동아리가 재능기부 프로그램 운영, 지역 공연 봉사 등 다양한 재능나눔 활동을 진행했다.

특히 YDP책놀이1기 동아리는 YDP미래평생학습관의 ‘책놀이지도사’ 프로그램 수강생들이 모인 학습동아리로, 지난해 영등포구 평생학습 성과공유회에서 책놀이를 알리는 체험 부스를 운영해 큰 호응을 얻었다. 동아리는 지역사회 아이들과 그림책을 함께 읽은 후 이야기 속 주제와 인물을 다양한 놀이활동으로 연결하는 체험형 봉사활동을 진행했다.

해당 사업에 대한 더 자세한 사항은 영등포구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판을 참고하거나, 미래교육과 평생교육팀으로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 사업은 평생학습을 목적으로 자발적으로 참여하는 구민 모임을 지원해 사회적 가치를 창출하는 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 구민이 배우고, 나누고, 성장하는 즐거움을 느낄 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 전했다.