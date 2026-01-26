사례 기반 ‘의료·돌봄 통합지원 회의’로 서대문형 통합돌봄 본격 시동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 최근 구청 3층 대회의실에서 ‘보건복지부 의료·요양·돌봄 통합지원체계’ 본격 시행에 대비해 ‘2026년 제1차 의료·돌봄 통합지원회의’를 개최했다.

이는 서대문형 통합돌봄의 핵심 운영체계로, 복합적 돌봄 욕구를 지닌 주민들의 건강 상태와 생활 여건을 종합적으로 살펴보고 개인별 통합지원 방안을 논의했다.

5개 동, 총 9건의 사례를 다룬 이번 회의에서는 단순 서비스 연계를 넘어 의료·돌봄이 동시에 필요한 대상자를 조기 발굴하고 지원이 누락되지 않도록 하는 데 초점을 맞췄다.

관내 종합사회복지관, 노인·장애인 복지관 등 민간기관과 보건소, 치매안심센터, 구청 인생케어과, 국민건강보험공단 등 공공기관이 함께 참석해 통합돌봄 서비스 지원을 위한 역할 분담과 협력 체계를 점검했다.

실제 사례를 살펴보면 남가좌동에 거주하는 홀몸노인 A씨는 주 3회 혈액투석 치료를 받는 가운데 투석 이후 반복되는 어지럼증과 저혈압 증상으로 인해 병원 이동과 귀가 과정에 동행 지원이 필요한 상황이었다.

통합판정 결과 ‘중도지원형 노쇠군’으로 분류된 A씨는 기억력 저하 등 초기 치매 증상까지 보여 복합적 돌봄 욕구가 확인됐다.

구는 A씨의 건강 상태와 생활 여건을 종합적으로 고려해 ▲돌봄SOS 병원이동·동행 지원 ▲보건소 건강동행서비스 연계 ▲복지관 식사배달 서비스 제공 ▲치매안심센터를 통한 치료비 지원 및 조호 물품 제공 ▲‘서대문 주거안심종합센터 주거상담소’를 연계한 주거 상향 지원 등 의료·돌봄·복지·주거 영역을 아우르는 맞춤형 통합지원을 하기로 결정했다.

이처럼 서대문구는 단일 서비스 제공에 그치지 않고 분야별 지원을 하나의 통합계획으로 연계해 주민 일상 회복과 안전한 생활 유지를 지원한다.

이성헌 구청장은 “서대문형 통합돌봄은 주민의 삶 전반을 살피는 사람 중심의 돌봄 체계”라며 “의료·돌봄이 필요한 분들을 위한 촘촘한 지역 기반의 통합돌봄을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다. 아울러 “도움이 필요한 주민분들을 놓치지 않고 적시에 맞춤형 지원을 제공할 수 있도록 현장 중심의 통합지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

서대문구는 앞으로도 다양한 사례 발굴과 맞춤형 지원을 통해 돌봄 사각지대를 최소화하고 지역 중심의 서대문형 통합돌봄 모델을 안정적으로 정착시켜 나간다는 목표다.