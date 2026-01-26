[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 엠씨더맥스 보컬 이수(44·본명 전광철)가 약 6년 전 매입한 서울 강남구 논현동 빌딩의 자산 가치가 약 70억 원 상승한 것으로 전해졌다.

25일 뉴스1은 빌딩로드부동산 중개법인을 인용해 이수가 2019년 10월 강남구 논현동에 위치한 지하 1층~지상 5층 규모의 빌딩을 개인 명의로 89억4000만원에 매입했다고 보도했다.

해당 건물은 제2종 일반주거지역에 속한 2017년 준공의 신축급 건물로, 학동사거리 이면에 자리하고 있다. 지하철 7호선과 수인분당선이 교차하는 강남구청역까지 도보 약 8분 거리다.

현재 건물엔 이수가 설립한 연예기획사가 일부 층을 사용하고 있으며 그 외에는 일반 사무실, 레스토랑, 필라테스 스튜디오 등이 입점해 있다.

김경현 빌딩로드부동산 중개법인 팀장은 “강남구청역과는 다소 거리가 있지만, 향후 위례신사선 학동사거리역 예정지와 인접해 역세권 편입에 대한 기대감이 있다”며 “도보 1~2분 거리에 배우 황정민·한예슬·김지원, 가수 대성 등 연예인들의 빌딩 매입 사례가 많은 지역”이라고 설명했다.

이수는 해당 빌딩을 개인 명의로 매입한 뒤 은행 신탁 방식으로 위탁했다. 일반적인 근저당권 설정 대출이 아닌 신탁대출 방식이어서 정확한 대출 규모는 공개되지 않았지만, 통상 매매가 대비 80~90% 수준의 대출을 활용했을 가능성이 제기된다.

인근 연식이 오래된 코너 건물이 평(3.3㎡)당 1억8000만~1억9700만원에 거래된 사례를 감안하면, 도로 조건과 입지 가중치를 반영해 평당 1억7000만원 수준을 적용할 수 있다.

이를 기준으로 산정한 해당 빌딩은 약 159억원으로 평가됐다. 이에 매각 시점에 따라 약 70억 원 안팎의 시세 차익을 기대할 수 있다는 분석이 나온다.

빌딩로드부동산 관계자는 “최근 거래 사례를 보면 이 일대 시세가 평당 1억8000만~2억원 수준”이라며 “이를 반영하면 해당 빌딩은 현재 약 159억원 수준으로 평가된다”고 했다.

한편 이수는 지난 2000년 3월 그룹 문차일드로 데뷔했다가 이후 엠씨더맥스의 보컬로 활동을 이어오고 있다. 탁월한 고음 보컬 능력과 음색으로 천의 보컬이라고도 불린다. 가요계 4대 천왕이라고 불리는 이른바 ‘김나박이’(김범수·나얼·박효신·이수) 중 한 명이다.

과거 그는 이수는 2009년 미성년자 성매매 혐의로 조사받아 이듬해 기소유예 처분을 받았다. 이 일로 모든 활동을 중단했으며 현재 팬덤을 상대로만 간간이 활동하고 있다.

또 이수는 2014년 가수 린과 결혼했으나 지난해 8월 합의 이혼했다.