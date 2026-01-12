자체개발 ‘윙세일’ 시제품 HMM 탱커선 탑재 시운전으로 정상 작동 확인 한국선급(KR) 검사도 완료

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD한국조선해양이 바람으로 선박 추진력을 내는 ‘풍력보조추진장치’ 해상 실증에 나섰다.

HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 최근 자체 개발한 풍력보조추진장치(WAPS), ‘윙세일(Wing Sail)’ 시제품을 HMM의 5만톤(t)급 탱커선에 탑재하고 실증을 본격화했다고 밝혔다. 최근 시운전을 통해 정상 작동을 확인했으며 한국선급(KR) 검사도 완료했다.

높이 약 30m, 폭 약 10m의 대형 구조물인 윙세일은 날개 양측에 부착한 날개로 풍력을 활용한다. 기상 악화나 교량 통과 시에는 날개를 접을 수 있는 ‘틸팅’ 기능도 적용됐다.

HD한국조선해양은 이번 실증을 통해 실제 환경에서의 윙세일의 작동 특성을 분석하고, 연비 개선 및 탄소 배출 효과를 확보할 계획이다. 이후 풍력보조추진 상용화 모델 자료도 활용한다.

이번 프로젝트는 해양수산부 주관으로 KR, HMM, HD현대마린솔루션이 공동 참여한 ‘선박배출 온실가스(GHG) 통합관리 기술 개발’ 사업의 일환으로 추진됐다. 또 부산시와 중소벤처기업부 ‘글로벌 혁신 특구’ 지원 사업에 참여 중인 오리엔탈정공, 휴민컴퍼지트 등 지역 기자재 기업들도 힘을 보탰다.

HD한국조선해양 관계자는 “글로벌 탈탄소 규제가 강화됨에 따라 연료 효율을 극대화할 수 있는 풍력보조추진 기술이 미래 조선업의 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다”며 “이번 해상 실증을 성공적으로 마무리해 친환경 선박 설루션 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.