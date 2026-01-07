[헤럴드경제=최원혁 기자] 스페인으로 신혼여행을 떠난 배우 김우빈, 신민아 부부의 목격담이 전해졌다.

최근 온라인 커뮤니티 등에는 김우빈, 신민아가 스페인에서 신혼여행을 즐기는 모습이 포착됐다.

공개된 사진을 살펴보면 김우빈은 편안한 차림으로 식사를 즐기고 있는 모습으로, 휴양지에서의 여유로운 분위기가 눈길을 끈다. 특히 김우빈의 맞은편에는 신민아가 식사를 하고 있는 듯한 모습이 살짝 포착돼 시선을 끌었다. 두 사람은 조용한 분위기 속에서 오붓한 시간을 보내며 신혼여행의 달콤함을 만끽하고 있는 모습이다.

또 김우빈은 손에 커플링을 착용한 모습이 눈에 띈다. 해당 식당 측의 요청에 응해 직접 함께 사진을 찍고 사인을 남기기도 했다.

김우빈과 신민아는 2014년 광고 촬영을 함께하며 인연을 맺어 연인으로 발전했다. 신민아는 김우빈이 2017년 비인두암 진단을 받고 2019년 완치 판정을 받기까지 투병 기간 내내 곁을 지킨 바 있다.

두 사람은 10년간 열애 끝에 지난해 12월20일 결혼식을 올렸다. 사회는 김우빈의 절친인 배우 이광수가 맡았으며 주례는 법륜 스님이 섰다.