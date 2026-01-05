“베네수엘라 국민 지원 목적” 美공습뒤 일부 지역서 전력·인터넷 끊겨

[헤럴드경제=이원율 기자]일론 머스크의 우주기업 스페이스X 자회사인 스타링크가 “오는 2월3일까지 베네수엘라 국민에게 무료 광대역 인터넷 서비스를 제공한다”고 밝혔다.

4일(현지시간) 스타링크는 보도자료를 통해 이같이 밝히며 “활성 고객과 서비스 일시 중단 상태이거나 결제 문제로 비활성화된 계좌에 무료 서비스 크레딧이 적용된다”고 덧붙였다.

스타링크는 “현 시점에서는 베네수엘라 국민을 지원하기 위해 무료 서비스 크레딧을 통해 신규 및 기존 고객의 인터넷 연결 가능에 초점을 두고 있다”고 설명했다.

미국 경제매체 CNBC는 스타링크 홈페이지에는 베네수엘라가 ‘출시 예정’ 지역으로 표시돼있다며 스타링크 측이 이미 베네수엘라에서 일부 이용자가 서비스를 이용하고 있다고 밝혔으나, 아직 서비스를 공식 개시하지는 않은 것으로 보인다고 전했다.

스타링크는 저궤도 위성을 통해 인터넷 접속 서비스를 제공한다.

이용자가 서비스를 이용하기 위해서는 별도로 구매해야 하는 장비가 필요하다.

앞서 베네수엘라 정부 성명에 따르면 지난 3일 미국의 작전은 수도 카라카스를 주로 겨냥했지만, 이 밖에 미란다, 아라과, 라과이라 주들도 공격 대상에 포함돼 있었다.

공습 이후 카라카스 일부 지역에서 전력과 인터넷이 끈겼다는 현지 보도도 있었다.

스타링크는 러시아의 침공으로 훼손된 우크라이나의 인터넷과 통신망을 대체하기 위해 서비스를 제공했었다.

당시 스타링크는 처음에는 자체 비용으로 인터넷 서비스를 제공했다. 2023년 6월 이후부터는 미국 국방부와 계약을 맺어 운영 자금을 지원받고 있다.

스타링크의 ‘무료 인터넷 서비스’는 시시각각 바뀌는 베네수엘라 상황을 인지하는 데 현지인들에게 도움을 줄 것으로 보인다.

니콜라스 마두로 대통령이 미국에 체포된 후 베네수엘라를 실질적으로 이끄는 델시 로드리게스 대통령 권한대행 겸 부통령은 현재 미국에 공개적으로 협력을 요청한 상황이다.

그간 로드리게스 권한대행을 포함한 현 베네수엘라 정부가 앞서 체포된 마두로 대통령을 향한 충성을 다짐하며 미국에 ‘항전 의지’를 보였다는 점에서 이번 성명은 극적인 태세 전환이라는 평이 나온다.

앞서 로드리게스 권한대행은 트럼프 대통령이 ‘협력 상대’로 지목했음에도 공개 협력 요구를 거부한 바 있다.