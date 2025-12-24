2차후보군 심층면접 진행…李대통령 지적·금감원 검사 의식

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융지주 자회사CEO후보추천위원회(자추위)가 당초 24일 오후 확정키로 했던 부산은행장을 비롯한 자회사 대표 최종후보자 선정이 돌연 연기됐다. 이는 23일부터 진행중인 금융감독원의 BNK금융지주에 대한 검사와 무관치 않은 것으로 알려졌다.

BNK금융지주 자추위는 지난 23일부터 이틀간 부산은행, BNK캐피탈, BNK투자증권, BNK저축은행 등 4개 주요 자회사 대표 2차 후보군(숏리스트)을 대상으로 심층 면접 평가를 진행했다.

2차 후보권의 주요사업 추진실적, 경영전략과 미래비전, 경력 사항, 평판조회 결과 등을 바탕으로 자회사별 특성과 여건에 요구되는 역량, 리더십 및 비전제시 능력, 금융업에 대한 전문성 및 경력, 청렴성 및 윤리 의식 등을 종합적으로 검증했다.

자추위는 이틀간의 면접을 진행한뒤 이날 오후 최종후보자를 선정하기로 했으나 철저한 후보 검증을 위해 추가 논의와 숙의 기간을 거쳐 최종 후보를 선정하기로 했다. 애초 이날 최종 후보를 확정한다는 방침을 바꾼 것이다.

이재명 대통령이 금융기관 지배구조를 두고 ‘부패한 이너서클’이 지배권을 행사하는 문제를 공개적으로 지적한 후 금융감독원이 BNK금융지주를 대상으로 검사에 들어간 만큼 지주 자회사 대표 선임에 보다 신중을 기할 필요가 있다고 판단한 것으로 보인다.

BNK금융지주 자추위는 조직 혼란을 최소화하고 부산으로 이전한 해수부 지원 등을 차질 없이 추진하기 위해 가급적 자회사 대표 최종 후보를 연내에 추천한다는 방침이나 금감원 검사와 시기 등을 고려할때 연내 이뤄질지는 미지수다.