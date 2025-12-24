2018년부터 8년 연속 수상 쾌거, 서울시 위생 정책 선도 1인가구·외식 비중 높은 지역 특성 고려한 현장 중심 위생 행정 결실

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 지난 15일 서울시 주관 ‘2025년 식품 위생·정책분야 종합평가’에서 최우수상을 수상, 지난해에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

이로써 구는 2018년부터 올해까지 단 한 차례도 빠짐없이 우수 자치구에 이름을 올리며 ‘8년 연속 수상’(▲2018년 최우수상 ▲2019년~2023년 우수상 ▲2024년~2025년 최우수상)이라는 대기록을 달성했다.

이번 평가는 서울시 25개 자치구를 대상으로 식품안전관리 인프라와 식품접객업소 관리 등 위생 및 정책 전반에 대해 종합적으로 이루어졌다.

평가는 7개 분야 24개 세부지표를 기준으로 이뤄졌으며, 관악구는 다양한 지표에서 전반적으로 고루 높은 점수를 획득했다.

특히, ▲식품 관련 업체 지도점검, 수거 검사, 민원 처리 ▲식생활 교육계획 수립 등 식생활 개선 문화 확산 ▲‘덜 달달 9988’ 시정 참여 등 11개 주요 지표에서 만점을 기록하며 독보적인 행정 역량을 입증했다.

이러한 성과는 전국에서 청년 인구 비율이 가장 높고(41%) 지속적인 1인가구 증가와 외식 비중이 증가하는 변화된 식생활 여건에 선제적으로 대응해 온 결과로 풀이된다. 구는 외식 비중이 높은 구민들을 위해 위생적이고 안전한 먹거리 환경을 조성하는 데 행정력을 집중해왔다.

특히, 올해는 일반음식점 중 100㎡ 이하 소규모 음식점 29개소를 대상으로 ‘주방 환경개선사업’을 추진해 큰 호응을 얻었다. 낡은 환기시설 개선과 맞춤형 위생 컨설팅을 병행 지원함으로써 영업주들의 경제적 부담을 덜어주는 동시에 실질적인 위생 수준을 끌어올리는 성과를 거두었다.

구는 이번 최우수상 수상으로 확보한 사업비 3000만 원을 음식문화 개선 및 식품 위생 수준 향상을 위한 재원으로 활용하여 구민 먹거리 안전망을 더욱 공고히 구축할 방침이다.

박준희 구청장은 “경기 침체 등 어려운 경영 여건 속에서도 식품 위생 준수사항을 자발적으로 실천해 주시는 외식업 영업주들께 깊이 감사드린다”며“앞으로도 구민들이 안심하고 즐길 수 있는 건강한 외식 환경을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.