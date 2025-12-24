“한 달 안에도 가능한 일 …속도감 있게 추진” “1월 공론화·법 발의…6·3 통합시장 선출”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 24일 “대전·충남 통합이 실현된다면 이재명 정부의 국정과제인 ‘5극 3특’ 구상의 첫 단추로, 균형발전의 마중물이 될 것”이라며 “당의 정책과 입법으로 충청 발전을 확실하게 뒷받침하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 충남·대전 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 제1차회의에서 “최근 이재명 대통령께서도 대전·충남, 대전·충남 행정통합 추진에 대한 강력한 의지를 표명하셨다. 국가 균형발전의 본격적인 시작이 아닐 수 없다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “충남·대전, 대전·충남 통합 및 충청지역 발전을 위한 특위의 출범은 그런 의미에서 아주 시의적절하고 역사적”이라며 “충남·대전 통합은 여러 행정 절차가 이미 진행되어 국회에서 법을 통과시키면 빠르면 한 달 안에도 가능한 일이다. 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.

충청특위에 정 대표는 “충청특위의 역할이 매우 중요합니다. 통합의 장점을 살리되 단점을 보완하며, 모든 지역이 함께 성장할 수 있는 설계가 제시돼야 한다”며 “충청의 도약과 발전을 위해 좋은 해법도 함께 논의해 주시길 바란다”고 당부했다.

특위 상임위원장을 맡은 황명선 의원은 “통합특별법을 1월 중에 발의하고 2월 국회 처리, 6월 3일 지방선거에서 통합시장 선출, 7월 1일 통합특별시 출범을 목표로 준비하겠다”고 화답했다.

황 의원은 “충남·대전의 통합은 ‘5극 3특’ 체제로 가는 균형성장의 거대한 전환이며 지속가능한 대한민국을 열어갈 것”이라며 “통합특별시는 서울특별시와 제주특별자치도 수준의 자치분권 권한과 재정 분권을 기본으로 갖출 것”이라고 말했다.

이어 “특위에서는 1월 한 달 동안 충남도민과 대전시민 여러분의 의견을 충분히 듣는 공론화 과정, 숙의 절차를 진행하겠다”며 “충남대전특별시에는 특별한 권한과 특별한 재정 지원이 반드시 따라야 한다. 충청특위가 대통령의 약속이 법안에 담기고 예산과 제도로 구현될 수 있도록 끝까지 책임 있게 역할을 하겠다”고 덧붙였다.