해상 화재 소화 성능 시간당 9600㎥ 규모

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] HJ중공업이 국내 최초로 건조될 해양경찰청의 1900t급 다목적 화학방제함을 688억원에 수주해 독보적인 기술력을 다시 한번 입증했다. HJ중공업은 24일 조달청이 발주한 다목적 화학방제함 1척 건조에 대한 입찰에서 가격 및 기술능력평가 결과 1순위 업체로 선정돼 건조계약을 체결했다고 밝혔다.

화학방제함은 화학물질 분석 장비, 유회수기, 사고 선박 예인 설비 등을 갖추고 해상 화학사고 대비·대응 업무를 주 임무로 하는 함정을 말한다. 일반 선박보다 더 높은 안전성이 요구됨에 따라 고도의 선박 건조 기술이 필요하며 해외에서도 미국, 독일, 스웨덴 등 일부 선진국에서만 운용할 정도로 특수한 선박이다.

해양경찰은 지난 2013년 부산 태종대 앞바다에서 발생한 화학물질운반선 ‘마리타임메이지호’ 화재 사고를 계기로 500t급 화학방제함 2척을 도입·운용해 왔다. 그러나 최근 탄소중립 정책 확대로 LNG·수소 등 가스 추진선 도입이 늘어나면서 대형 해상 화학사고에 대응할 수 있는 다목적 화학방제함의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 해경은 사고 발생 시 신속하고 효율적인 대응을 위해 2028년 현장 배치를 목표로 지난해 다목적 화학방제함 설계에 착수하는 등 건조 사업을 본격 추진한 바 있다.

HJ중공업이 수주한 다목적 화학방제함은 길이 70m, 폭 14.6m, 깊이 6.5m의 제원을 갖췄으며, 최대 속력 15.5노트(시속 28.7km), 항속거리 1600km로 우리나라 전 해상 어디에서 사고가 발생하더라도 신속히 방제 임무에 투입될 수 있다.

특히 3만t급 대형 조난선박을 예인할 수 있는 설비를 갖추고, 파고 2.5~4m의 악천후 속에서도 수색·구난·화재 진압 활동이 가능하다. 연근해 해양오염 및 화학사고에 효과적으로 대응할 수 있는 위험·유해물질 안전대응시스템과 탐지·분석시스템도 국내 최초로 탑재된다.

해상 화재 소화 성능 역시 기존 500t급 화학방제함의 4배를 넘는 시간당 9600㎥ 규모로 대형 해상 재난 대응 능력이 크게 강화될 전망이다.

지난 2022년 해양환경공단이 발주한 국내 최초의 5500t급 다목적 대형방제선 ‘엔담호’을 인도한 바 있는 HJ중공업은 이번 해경의 1900t급 다목적 화학방제함까지 수주에 성공함으로써 강점인 특수선 분야에서 독보적인 경쟁력을 재확인했다.

HJ중공업 관계자는 “특수선 분야의 전문성과 기술력을 인정받아 국내 최초의 최첨단 다목적 화학방제함 건조사로 선정되는 영예를 누리게 됐다”며 “해경이 국민의 안전과 재산, 해양환경을 보호하는 임무를 완벽히 수행할 수 있도록 최신예 다목적 화학방제함 건조에 심혈을 기울이겠다”고 밝혔다.