젊은 유동인구 밀집한 맨해튼 중심 입지 미국 내 브랜드 인지도 확장 가속화

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 미국 뉴욕 맨해튼에 직영점 ‘뚜레쥬르 매디슨 스퀘어 파크점(사진)’을 열었다고 24일 밝혔다.

해당 매장은 미국 동부 뉴욕에 선보이는 직영점으로, 지난 19일(현지시간) 오픈 이후 현지 고객들의 방문이 이어지며 긍정적인 초기 반응을 얻고 있다.

뚜레쥬르 매디슨 스퀘어 파크점은 23번가 플랫아이언 지구에 위치해 있다. 세련된 뉴욕 도심의 분위기와 역사적인 건축물이 어우러진 지역으로, 바로 인접한 매디슨 스퀘어 파크는 도심 속 열린 휴식 공간으로 알려져 있다.

해당 상권은 테크 스타트업과 광고·디자인 회사가 밀집해 젊은 유동인구가 많다. 유명 레스토랑과 트렌디한 카페 등 다양한 F&B(식음) 매장이 고루 분포해 있어, 외식 수요가 꾸준히 형성되는 지역이다.

전 세계 관광객들의 발길도 이어지는 곳으로, 일상 소비와 트렌드, 관광 수요가 자연스럽게 어우러지는 입지로서 뚜레쥬르 직영 매장을 전략적으로 선보이기에 의미 있는 지역으로 판단했다.

뚜레쥬르 매디슨 스퀘어 파크점은 미국 시장의 운영 노하우와 성공 경험을 집약한 매장이다. 검증된 제품을 중심으로 퀄리티와 경쟁력을 한층 강화하기 위한 테스트베드 역할을 수행한다.

또한 국내 강남직영점과 압구정직영점 등에 적용한 뚜레쥬르 신 BI와 디자인 요소를 반영해, 글로벌 시장에서도 프리미엄 K-베이커리 브랜드 이미지를 각인시키고 인지도를 제고한다는 방침이다.

CJ푸드빌 미국법인 오펠리아 쿰프 COO(최고운영책임자)는 “뉴욕 맨해튼 핵심 상권에 선보이는 이번 매장은 뚜레쥬르의 브랜드 경쟁력과 운영 역량을 보여줄 수 있는 전략적인 거점”이라며 “앞으로도 글로벌 베이커리 시장에서 K-베이커리의 차별화된 가치를 적극적으로 알리고, 미국 시장 내 입지를 단계적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.