[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 박나래가 갑질 논란을 폭로한 매니저들과 법정 공방을 벌이고 있는 가운데, 이와 대비되는 사례로 한채영의 과거 방송 장면이 재조명되고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티에는 ‘한채영이 평소 매니저에게 해주는 것’이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

해당 게시물에는 한채영이 2021년 출연한 MBC 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 속 장면들이 담겼다.

당시 방송에서는 한채영이 자신의 매니저 이중희씨를 가족처럼 챙기는 모습이 그려졌다.

한채영은 직접 아침을 차려 매니저와 함께 먹고, 생필품을 챙겨 매니저의 집으로 향했다.

한채영 매니저는 “멀리 떨어져 있는 아들 잘 챙겨준다고 어머니가 되게 고마워하신다”라고 말했다.

한채영 매니저는 “커튼도, 옷걸이도 누나가 준 거고 매트리스도 사줬다”며 “집에 누나가 선물해 주신 게 절반은 되는 것 같다”고 말했다. 소파, 공기청정기뿐 아니라 거실에 놓인 수납장 겸 테이블 또한 한채영이 맞춤 제작해 선물한 것이라고 한다.

또 한채영이 이 매니저를 위해 서울 전세 보증금을 지원한 사연이 공개돼 패널들 모두를 놀라게 했다. 매니저는 “이거는 누나가 절대 비밀로 하라고 했던 거다. 사실 이 집도 누나가 구해주신 것”이라며 눈물을 글썽였다.

한채영 매니저는 “제가 좀 많이 힘들어서 서울 생활을 접고 대구로 내려가려고 집을 정리하고 있었다”며 “누나가 ‘너는 잘될 수 있다. 잘 할 수 있는 아이다. 더 크게 될 앤데 왜 지금 그만두려 하냐. 누나는 너 없으면 안 된다’며 만류했다”고 전해 훈훈함을 자아냈다.

한채영 매니저는 “매니저 일을 할 수 있게끔 누나가 많은 도움을 주셨다. 진짜 엄마 같은 누나”라며 고마움을 전했다.

해당 장면은 최근 박나래가 전 매니저들과의 갈등으로 법적 공방을 이어가고 있는 상황과 맞물리며 다시 화제가 됐다.

박나래는 지난 3일 전 매니저들로부터 ‘갑질’ 폭로가 나오면서 논란의 중심에 섰다. 전 매니저들은 박나래로부터 폭언, 상해, 괴롭힘 등을 겪었다며 박나래를 특수상해, 허위 사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 혐의로 고소했다.

이 과정에서 박나래가 이른바 ‘주사 이모’라 불리는 무면허자 A씨로부터 링거를 맞거나 처방전이 필요한 항우울제 등 치료제를 전달받아 복용했다는 의혹도 불거졌다.

논란이 거세지자, 박나래는 지난 8일 활동 중단을 선언했다. 이어 16일 직접 영상을 올리고 “법적 절차에 따라 모든 걸 진행할 것이며 추후 입장을 밝히거나 공개 발언을 하진 않겠다”라고 말했다.

현재 박나래는 전 매니저 두 명을 상대로 공갈 미수 혐의로 맞고소했으며 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(횡령) 혐의를 추가해 고소장을 제출한 것으로 알려졌다.