소아암 환아 정기후원자에게 ‘윌’ 정기배송 지원

[헤럴드경제=강승연 기자] hy가 서울 마포구 굿피플 사옥에서 ‘착한 소비, 착한 브랜드’ 기부금 전달식(사진)을 했다고 24일 밝혔다. 7월에 이어 두 번째 전달식이다.

캠페인은 hy 제품 판매량에 비례한 일정 금액을 적립해 국내외 아동을 지원하는 사회공헌활동이다. 2차 적립기간 중 ‘윌’ 4종은 1억병, 무당(無糖) 발효유 ‘야쿠르트 XO’는 1200만병이 판매됐다. 누적 기부금은 총 5050만원이다.

윌 판매 적립금은 국내 소아 위장희귀질환 및 암 환아 치료에 사용된다. 야쿠르트 XO 판매로 모인 금액은 영양공급이 부족한 아프리카 아동 치료식 지원에 쓰인다. 굿피플을 통해 소아암 환아를 정기 후원하는 개인에게는 ‘윌’ 제품을 무상으로 지원한다.

임승우 hy FM마케팅팀 담당은 “1차에 이어 2차까지 고객의 착한 소비 덕분에 의미 있는 성과를 이어갈 수 있었다”며 “기부금 전달뿐 아니라 후원자 지원, 오프라인 참여 확대 등 다양한 방식의 선순환을 만들겠다”고 말했다.