처리기간 단축률 부문에서 최고점을 획득하며 법정민원 분야 자치구 1위 스피드민원마일리지, 민원처리기한 문자알림시스템 등 민원처리기간 단축 노력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 서울시 주관 ‘민원행정서비스 평가’에서 5년 연속 ‘민원서비스 우수기관’으로 선정됐다.

서울시는 민원의 신속한 처리와 시민 만족도 향상을 위해 서울시 본청 및 사업소, 투자·출연기관, 자치구 등을 대상으로 매년 민원행정서비스 평가를 실시하고 있다. 전년도 10월부터 당해 연도 9월까지 처리된 법정 민원과 응답소 민원에 대하여 처리기간 준수율 및 단축률, 구비서류 간소화 실적, 시민 만족도 등을 종합 평가한다.

특히, 성동구는 처리기간 단축률 부문에서 25개 자치구 중 최고점을 획득하며 법정 민원 평가 1위를 차지함과 동시에 자치구 중 유일하게 5년 연속 서울시 민원서비스 우수기관 선정이라는 기록을 세웠다.

구는 민원 처리기간 단축률 향상을 위해 분기마다 민원 처리 우수 직원을 선발해 인센티브를 제공하는 ‘스피드민원 마일리지제’를 실시하고 있으며, ‘민원 처리 기한 문자알림시스템’을 구축하여 민원 지연 처리를 방지하고 신속한 민원처리를 독려하고 있다.

정원오 성동구청장은 “성동구는 구민 만족을 최우선 가치로 삼아 항상 친절하고 신속한 대민 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 구민이 효능감을 느낄 수 있는 성동형 민원행정 서비스를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.