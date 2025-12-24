종로의 전통과 현대적 매력 동시에 경험하는 놀이, 일상, 산업, 시선, 기록 총 5개 주제의 도보관광코스... 상점길 지도는 종로문화플랫폼에 게시, 특구 상점과 함께 다채로운 체험 행사 운영 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 종로청계관광특구 활성화와 홍보를 위해 12월 ‘종로상점길’을 개발하고 운영에 나선다.

종로청계관광특구는 광화문 빌딩부터 숭인동 사거리에 이르는 서린·관철·관수·장사·예지동 전역과 신문로, 종로1~6가, 창신동 등을 포함한다. 세련된 고층 빌딩 사이로 조선 왕조를 상징하는 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 종묘 등을 함께 만날 수 있는 대한민국의 심장부이자 역사를 담은 지역이다.

또한 특구에는 관철동 젊음의 거리, 귀금속 거리, 세운전자상가, 조명 상가, 광장시장, 문구, 인장, 수족관 상가 등 12개의 상권이 형성돼 있다.

구는 이러한 특색을 살려 오래된 상점을 따라 걸으며 종로의 전통과 현대적 매력을 동시에 경험하는 도보관광코스를 개발하게 됐다.

놀이, 일상, 산업, 시선, 기록 총 다섯 개 주제의 길로 구성했으며 종로청계관광특구의 고유한 매력을 발견하고 일상에서 여행하는 듯한 경험을 선사할 전망이다.

‘놀이상점길’은 아이들과 함께 골목을 탐험하며 호기심을 채우는 코스다. 동대문역 1번 출구에서 시작해 흥인지문, 한양도성박물관 등 역사적 명소를 지나 창신동골목시장과 수족관거리까지 이어진다. 건강과 취미를 충족할 수 있는 ‘일상상점길’은 약국, 침구, 뜨개질 등 일상의 소소한 물건들을 발견하며 잠시 쉬어가는 기회를 제공한다.

영화·공구·귀금속으로 대변되는 종로의 산업 변천사를 따라 걷는 ‘산업상점길’, 세운상가·종묘·서순라길·궁궐담장길 등 건축물과 골목의 고유한 매력을 만나는 ‘시선상점길’, 도시의 역사와 유적을 탐방하는 ‘기록상점길’도 눈여겨볼 만하다.

종로상점길 지도는 종로문화플랫폼에서 내려받을 수 있으며, 안내 리플릿은 특구 주요 상가와 관광안내소에 배부했다. 구는 코스 내 상점들과 손잡고 원데이클래스 등 다채로운 체험 행사도 마련할 계획이다.

정문헌 구청장은 “앞으로도 지역 상권과 연계한 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 특구에 활력을 불어넣고, 시민과 관광객 모두가 즐겨 찾는 명소로 만들겠다”고 밝혔다.