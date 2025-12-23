[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국 경제가 3분기(7~9월) ‘깜짝 성장’을 했다.

미국 상무부는 3분기 국내총생산(GDP) 증가율이 4.3%(전기 대비 연율. 전기 대비로 나타낸 한 분기의 성장률을 연간으로 계산했을 때의 성장률)로 집계됐다고 23일(현지시간) 밝혔다.

분기 기준으로 지난 2023년 3분기(4.7%) 이후 2년 만에 가장 높은 성장률이다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치(3.2%)도 크게 웃도는 수준이다.

미국 경제는 1분기 관세 부과를 앞두고 일시적으로 수입이 확대돼 0.6% 역성장했으나, 2분기에 성장률이 3.8%로 반등했는데, 3분기에는 더 강한 모습을 보였다.

상무부는 개인소비와 수출, 정부지출 증가가 3분기 GDP 증가에 기여했다고 설명했다.

특히 개인소비가 3.5% 증가한 것이 컸다. 개인소비의 3분기 성장 기여도는 2.39%포인트에 달했다. 관세 부과와 고용 냉각이 소비 위축으로 이어지는 것 아니냐는 우려와 달리 소비가 서비스업을 중심으로 회복력을 보이며 3분기 강한 성장세를 뒷받침했다.

민간투자는 0.3% 감소했다. 1분기에 관세 시행을 앞두고 기업들이 급격히 재고투자를 늘리면서 23.3% 급등했고, 그 기저효과로 2분기 13.8% 급락한 데 이어, 3분기까지 영향을 미쳤다.

순수출(수출-수입)도 크게 늘었다. 수출은 8.8% 증가한 반면 수입은 4.7% 감소한 데 따른 것이다. 순수출은 3분기 중 성장률을 1.59%포인트 늘리는 데 기여했다.

정부지출은 2.2% 증가해 3분기 성장률을 0.39%포인트 높이는 데 기여했다.

미국 경제 수요의 기조적 흐름을 보여주는 민간지출(국내 민간구매자에 대한 최종 판매) 증가율은 3.0%를 나타냈다.

이는 미국 경제의 기초체력이 견조한 흐름을 지속하고 있음을 시사하는 대목이다.