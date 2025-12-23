주산연 “내년엔 지방 집값도 5년 만에 상승할 것”

[헤럴드경제=장연주 기자] 대출규제 강화 등 정부의 강력한 수요 억제 정책에도 불구하고 내년에도 서울 집값은 오름세를 이어갈 것이라는 전망이 나왔다. 더욱이 내년에는 서울과 수도권에 이어 지방 집값도 5년 만에 상승할 것으로 예상된다. 또 전·월세시장은 입주 물량 감소 여파로 올해 보다 상승 압력이 더 커질 것으로 분석됐다.

주택산업연구원은 23일 서울 대한상공회의소에서 ‘2026년 주택시장 전망과 정책 방향’을 주제로 간담회를 열고, 내년 주택 매매가격이 전국 평균 1.3% 상승할 것으로 전망했다.

특히 서울은 4.2%, 수도권은 2.5% 오를 것으로 예상됐으며, 지방도 0.3% 상승해 하락 국면에서 벗어날 것으로 내다봤다.

주산연은 우선 내년 강력한 대출규제 등 집값 하락요인에도 불구하고 금리 하향조정과 공급부족 등 상승요인이 더 큰 만큼, 서울과 수도권은 물론 지방까지 집값이 상승할 것으로 내다봤다.

주산연은 “금리 하락과 유동성 증가, 지난 4년간 누적된 공급 부족이 맞물리면서 내년에도 주택가격 상승 기조가 유지될 가능성이 크다”며 “갑작스러운 금리 급등이나 경기 침체가 발생하지 않는 한 올해의 상승 흐름이 이어질 것”이라고 예측했다.

특히 주산연은 주택 공급 축소가 내년에 집값을 끌어올리는 주 원인이 될 것이라고 진단했다.

내년 전국 주택 인허가는 40만가구, 착공은 32만가구로 올해 보다 소폭 늘겠지만, 준공 물량은 올해 34만가구에서 내년 25만 가구로 줄어 입주 물량이 크게 감소할 것으로 예상되고 있다.

특히 수도권의 내년 준공 물량은 12만가구로, 올해 15만 가구에서 더 줄어들고, 22년~24년도 평균인 22만 가구의 절반 수준으로 급감할 전망이다.

전세값 역시 내년에 강세를 이어갈 것으로 진단했다.

주산연은 내년 전셋값이 전국 2.8%, 수도권 3.8%, 서울은 4.7% 상승할 것으로 내다봤다. 지방 전셋값도 1.7% 오르며 반등할 것으로 전망됐다.

또 전세 매물 감소와 전셋값 상승 영향으로 내년 월세가격도 상승 압력이 더욱 커질 것으로 예상된다.

이는 입주 물량 감소와 함께 실거주 의무를 부과하는 토지거래허가제와 높아진 전세대출 문턱 등의 영향으로 시장에 임대 공급이 줄어들고 있기 때문이다.

주산연은 “매매 규제로 실수요자의 주거 이동이 막히면서 전세 수요가 계속해서 전세·월세 시장에 머물고 있다”며 “전세의 월세 전환이 가속화되면서 대도시를 중심으로 월세 상승 압력도 이어질 것”이라고 밝혔다.

이에 따라 가장 시급히 이뤄져야 할 것은 공급확대다.

서종대 주택산업연구원장은 이날 간담회에서 “집값은 단기적으로 수요억제책으로는 부작용만 더 커지는 만큼, 결국 주택공급이 부동산 안정의 해결책인데 지금 분양물량이 너무 적다”고 지적했다.