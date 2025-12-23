1997년부터 누적 16.3억 전달 소아암·장애아동 치료비 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상은 지난 18일 서울 마포구 한국백혈병소아암협회를 방문해 ‘드림플러스 기금’을 전달했다고 23일 밝혔다.

드림플러스 기금은 1997년부터 현대해상이 이어오고 있는 사회공헌 활동으로, 임직원의 동의를 통해 급여의 일정 금액을 출연한다. 해당 기금은 소아암, 발달 지연, 장애 아동의 치료비와 수술비 지원에 쓰인다. 올해까지 누적 기금은 16억3000만원에 이른다.

올해 전달되는 기금은 총 8000만원으로, 한국백혈병소아암협회에 5000만원이 우선 전달된다. 밀알복지재단에 3000만원이 추가로 전달돼 총 22명의 아동에게 치료비와 수술비로 지원된다.

이날 전달식에 참석한 이중명 한국백혈병소아암협회 협회장은 “현대해상의 꾸준한 나눔 활동이 환아와 가족들에게 큰 도움이 되고 있다”며 “기금 조성에 참여한 임직원들에게 깊은 감사를 전한다”고 말했다.

현대해상 관계자는 “오랜 기간 이어온 드림플러스 기금이 많은 아이들의 건강한 미래를 위해 꾸준히 역할을 해왔다”며 “앞으로도 임직원과 함께 지속 가능한 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.