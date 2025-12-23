“대부분 주체의 태도에 달려…공무·공직 더더욱” “6개월 뒤 다시 업무보고…그때는 좀 다를 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 12일 간의 생중계 업무보고 소회와 관련해 “최고책임자 또는 조직의 최종책임자들이 그 자리에서 얻게 되는 권위, 명예, 이익, 혜택만 누리고 그 자리가 가진 본질적 책임이나 역할을 제대로 안하는 것을 제가 눈 뜨고 못봐주겠”고 질타했다.

이 대통령은 23일 부산 해양수산부 임시 청사에서 개최된 해수부 업무보고 모두발언에서 “제가 업무보고를 한 이유는 대외적으로 국정이라는 게 어떻게 진행되는지 국정의 주체인 국민께 보여드리는 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 “나름의 이유가 있는데, 공무라는 게 딱딱하고 재미없는 남의 일이어서 국민들께도 당연히 관심갖고 지켜봐야할 일이긴 하지만 사실 그렇게 국민들께서도 사실 그렇게 관심 있는 일은 아니다”라고 입을 뗐다.

이어 이 대통령은 “자기 일도 바쁜데 국가 공무라는 게 뭐 그리 관심이 있겠나?”라면서도 “그러나 관심받지 않으면 문제가 생기기도 하는데, 업무보고라는 형식으로 재밌게 국민께서 관심 가지시라고 하다 보니까, ‘대통령이 참 경박하게 저렇게 장난스럽게 하냐 권위도 없다 품격도 없다’ 이런 비난도 있기도 하다”고 말했다.

이 대통령은 거듭 “세상의 모든 일에는 양면이 있는데 그게 잃는 점이면 또 한 편으로는 재밌다, 이렇게 관심도를 제고한 것도 성과이기도 하다”고 자평했다.

그러면서 “우리는 대리인, 과거식으로 표현하면 머슴이다. 주민의 일을 대신하는 머슴이기 때문에 주인이 일을 맡긴 취지에 따라서 주인의 이익에 최대한 이익에 부합하게 일을 해야 하고 그 과정 자체에도 주인에게 잘 보여야 한다”고 강조했다. 이어 “우리가 당당하게 일을 잘하면 또 그걸 숨길 필요도 없는 것”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 거듭 “어떤 조직의 책임자, 어떤 조직의 일을 맡아 하는 사람들이 어떤 태도와 어떤 마음으로 얼마나 성실하게 하느냐가 사실 운명을 좌우한다”고 목소리를 높였다.

이어 그는 “똑같은 장소에서 똑같은 종류의 영업을 시작한 경우에도 흥하는 가게가 있고 망하는 가게가 있다”면서 “흥하고 망하는 게 객관적 조건이기보다 대부분의 경우는 주관자들의 태도와 마인드에 달려 있다”고 짚었다.

이 대통령은 계속해서 “특히 세상 많은 사람에 영향을 미치는 공무, 공직은 더더욱 그렇다”면서 “우리가 어떻게 하느냐에 따라 세상이 그야말로 흥할 수 있고 망할 수 있는 것이다”고 했다.

또한 “내부적으로 업무보고가 형식적인 것이 아니라 정말로 각 단위의 책임자들이 자신의 역할을 제대로 인지하고 수행하고 있는지 보는 것”이라며 “자기가 하는 일이 뭔지도 모른다든지, 자기가 보고서라고 써서 상신을 했으면, 자기가 써놓은 글자의 의미는 최소한 잘 알아야 되잖나?”라고 반문했다.

이 대통령은 “자기들이 써놓은 책임자에 대해 사인한 그 문서의 내용이 뭔지도 모르면 말이나 되겠나?”라며 “조직 전체가 책임지고 역동적으로 움직이고, 서로 정말 필요한 게 무엇인지 토론하고, 의견 주고받고, 잘못된 것 있으면 고치고, 더 좋은 게 있으면 제안받아서 새롭게 시도하고 그 과정에서 조직이 활력 있게 살아 움직이면 그 조직만이 아니라 조직이 지향하는 바대로 우리 국민의 삶도, 국가 사회도 훨씬 더 나아지지 않겠나?”라고 짚었다.

이 대통령은 이날 6개월 뒤 다시 업무보고를 하겠다는 계획도 밝혔다. 그는 “6개월쯤 (뒤) 다시 (업무보고를) 하려고 한다”면서 “그때쯤에는 좀 다를 것이다. 지금은 사실 처음이라 어떻게 해야 할지도 모르겠고, 그렇겠지만 6개월 다시 업무를 해보고 그때는 다시 제가 다른 방식으로 체킹(확인)을 해볼 것”이라고 예고했다.

이어 이 대통령은 “자기 하던 일에 최소한의 관심을 갖고 최소한 파악하고 책임 지면 되는 것”이라며 “그래서 한 6개월 후에도 한번 기대해 보겠다. 국민 여러분께서도 한번 기다려 달라. 6개월 전보다 우리 공직사회가 어떻게 변했을지 (봐달라)”고 했다.

이 대통령은 이날 각 부처 장관에게 ‘브레인스토밍’의 중요성을 역설하기도 했다. 그는 “각 부서 내, 팀 내에서 일종의 브레인스토밍을 한 번 해보시라”면서 “모여서 그냥 자유롭게 말해 달라. 그러면 새로운 아이디어도 생길 것이고, 특히 계급이 높은 관리자일수록 좀 현장의 얘기를 진지하게 들을 가능성이 많아지는 것”이라고 목소리를 높였다.

한편 이날 이 대통령은 부산으로 이전한 해양수산부 임시 청사 개청식을 열기도 했다.

이와 관련해 이 대통령은 “오늘(23일)은 해수부가 부산으로 이전해서 개청식을 하기도 한 날이기도 하다”면서 “해수부는 부산으로 이전하는 것 자체에 대한 스트레스도 많았을 것이고, 이전 자체를 준비하는 데 에너지 소모도 많을 것 같은데 그 와중에도 업무를 상당히 잘 챙긴 것 같다”고 칭찬했다.

그러면서 이 대통령은 “해수부를 부산으로 따로 떼 옮기는 것은 전무후무한 일인데 그만큼 해수부의 부산에서의 역할이 중요하다는 의미이기도 하다”면서 “평생의 삶의 터전인 서울, 또 세종을 떠나 부산에서 새롭게 자리 잡는 게 참 쉽지 않을 텐데 그럼에도 불구하고 이렇게 잘 협조해 주셔서 감사하다”고 했다.