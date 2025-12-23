튀르키예 누적 수주액 3000억원 돌파…유럽 O&M 시장 확대 발판

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국도로공사가 튀르키예에서 두 번째 고속도로 운영·유지관리(O&M) 사업에 참여하며 해외 수주 확대에 박차를 가하고 있다.

한국도로공사는 22일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 크날르~말카라 고속도로 운영·유지관리 사업 참여를 위한 확약서(Commitment Letter)를 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약은 현지 O&M 법인 설립 및 본계약 체결을 위한 사전 구속력 있는 약속으로, 도로공사는 리막튀르키예와 함께 공동 서명했다.

크날르~말카라 고속도로는 튀르키예의 경제 수도 이스탄불과 서부 차나칼레를 잇는 구간 중 하나로, 총연장 106km 왕복 6차로 고속도로다. 이 노선은 총사업비 약 2조6000억원 규모의 민관협력사업(PPP)으로 추진되며, 도로공사는 건설 단계에서 사전 운영 컨설팅을 제공하고 2029년 개통 이후 10년 동안 운영과 유지관리를 맡아 약 1350억원을 수주할 예정이다.

이번 수주는 지난해 나카스~바삭세히르 고속도로 O&M 사업에 이은 두 번째로, 한국도로공사은 튀르키예 내 누적 수주액 3000억원을 돌파하며 유럽 O&M 시장에서 입지를 다졌다. 이는 한국도로공사이 해외사업을 시작한 이래 O&M 단일사업으로는 최대 규모로, 기존 방글라데시 N8 고속도로(2022년, 1040억원) 사업을 넘어서는 성과다.

한국도로공사 함진규 사장은 “이번 사업은 한국수출입은행의 측면 지원과 한국도로공사의 기술력이 국제적으로 인정받은 결과”라며 “2030년까지 해외 도로 운영·유지관리 1000km 수주를 목표로 아시아와 유럽의 대규모 프로젝트에 지속적으로 참여할 것”이라고 밝혔다.