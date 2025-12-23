폐기물 수거 현황 실시간 알림…처리 누락·지연 민원 원천 차단 위치 확인 시스템(GPS) 지도 도입으로 수거 업체의 신속한 처리 유도 구청 누리집으로 온라인 창구 일원화…취소·환불 24시간 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 대형폐기물 수거 과정에서 발생하던 처리 지연, 환불 등 구민 불편을 해소하기 위해 ‘대형폐기물 실시간 수거관리 시스템’을 도입하고 내년 1월부터 시행한다.

대형폐기물은 종량제 봉투로 배출하기 어려운 가구·가전·매트 등 부피가 큰 폐기물을 말한다. 기존 대형폐기물 배출 신청은 오프라인(주민센터)과 이원화된 온라인(민간 앱 ‘빼기’ 및 구청 누리집)으로 운영되어 왔다. 또한 폐기물 수거 현황을 실시간으로 확인하기 어렵고, 민간 앱 사용 시 취소와 환불이 안되는 등 불편이 있었다.

이에 구는 ‘실시간 수거관리 시스템’ 도입과 ‘온라인 신청 창구 일원화’를 추진, 대형폐기물 처리 체계를 전반적으로 개선했다.

새롭게 도입되는 ‘실시간 수거관리 시스템’은 업체가 현장에서 수거 정보를 앱에 입력하면 배출자에게 수거 완료 여부가 알림톡으로 실시간 안내된다. 배출 물품이 현장에 없는 경우에도 미수거 결과와 함께 환불 안내까지 자동 알림 처리되어 주민 편의를 높이고 민원 발생을 최소화한다.

또, 위치 확인 시스템(GPS) 기반의 배출ㆍ수거 지도를 적용해 업체가 처리 현황을 직관적으로 파악할 수 있게 하고, 신청받은 폐기물 목록을 자동 연동해 효율적인 수거 동선도 지원한다. 이를 통해 구는 신속한 폐기물 수거를 유도할 계획이다.

아울러 구는 대형폐기물 배출 ‘온라인 신청 창구’를 구청 누리집으로 일원화하고, 기존 민간 플랫폼 ‘빼기’ 운영은 중단한다. 이를 통해 개인용 컴퓨터(PC)와 모바일 어디서나 휴대폰 인증만으로 간편하게 신청할 수 있으며, 취소와 환불 역시 누리집에서 24시간 처리할 수 있어 주민 편의가 크게 향상될 전망이다. 다만 온라인 신청이 어려운 주민은 기존과 동일하게 주민센터를 방문해 신청할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “실시간 수거관리 시스템 도입은 대형폐기물 처리의 신속성과 신뢰도를 획기적으로 높이는 전환점이 될 것”이라며 “주민 불편을 줄이고 행정 효율은 높이는 생활 밀착형 정책을 지속적으로 추진하여 쾌적한 도시 환경을 만들어가겠다”고 전했다.