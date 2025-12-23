한미그룹이 올 한 해 임직원들의 자발적인 참여를 바탕으로 3000시간에 달하는 나눔 활동을 펼치며 소외된 이웃들에게 온기를 전했다.

한미그룹 지주회사 한미사이언스는 2025년 한 해 동안 임직원 1030명이 사회봉사 현장 115곳에서 총 3000여 시간의 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다. 2017년부터 집계된 임직원 누적 봉사 시간은 1만4738시간, 누적 참여 인원은 4907명에 이른다.

이러한 성과는 한미그룹이 자체 구축한 임직원 봉사활동 플랫폼 ‘한·라·봉(한미 가족의 라이프스타일 맞춤형 봉사활동)’이 정착된 결과다. 임직원들은 평일 봉사, 재능 기부, 가족 동반 활동 등 자신의 상황에 맞춰 능동적으로 봉사에 참여하며 진정성 있는 나눔 문화를 확산시켰다.

한미그룹은 지난 18일 서울 본사에서 ‘2025 한미빅하트상 시상식’(사진)을 열고 우수 봉사자 10명을 선정해 시상했다. 이날 행사에는 한미약품 박재현 대표와 한미사이언스 심병화 부사장(CFO)이 참석해 임직원들의 노고를 격려했다.

올해 한미그룹의 CSR 활동은 ▷보건의료 ▷지역사회 상생 ▷문화예술 등 다방면에서 전개됐다. 한미그룹 관계자는 “임직원들이 주체가 되어 펼친 활동이 사회 전반에 따뜻한 마음으로 전달돼 뜻깊다”며 “앞으로도 사회적 가치를 확산하는 다양한 프로그램을 기획해 건강한 기업 문화를 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

최은지 기자