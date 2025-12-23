국가표준(KS) 기반 기계가독(MRS, Machine Readable Standard) 기술과 AI 기반 데이터 구축 역량을 보유한 ㈜한시스템이 공공데이터 활용 우수 성과를 인정받아 ‘AI·고가치 공공데이터 Top 100’에 선정됐다.

한시스템은 KS 국가표준 문서를 기계가 읽고 처리할 수 있는 MRS 구조로 변환하고, 이를 AI가 분석·활용할 수 있도록 데이터화하는 기술을 통해 공공 및 산업 분야의 디지털전환(DX) 을 선도해 왔다. 기존 종이·PDF 중심의 비정형 표준문서를 데이터 기반으로 전환함으로써 표준 활용성과 업무 자동화 수준을 크게 향상시켰다는 평가다.

특히 한시스템의 MRS 기술은 표준 조항과 시험요건을 데이터 단위로 구조화해 시스템 연계를 가능하게 하고, AI 기반 분석과 검증까지 확장할 수 있는 것이 강점이다. 이를 통해 공공기관과 시험·인증기관은 표준 해석 오류를 줄이고 보다 효율적인 품질·시험 업무 수행이 가능해진다.

한시스템은 이러한 기술력을 바탕으로 디지털 기반 KOLAS 품질문서관리시스템(QMS) 구축, KOLAS 시험업무 시스템(QLIMS) 구축, KS·ISO/IEC 17025 기반 전자 품질문서 체계 수립, KOLAS 공인시험기관 인정을 위한 전문 컨설팅 등을 수행하며 시험·품질·인정 분야의 디지털 전문기업으로 자리매김하고 있다.

회사 관계자는 “이번 AI·고가치 공공데이터 Top 100선정은 국가표준을 단순한 문서가 아닌 활용 가능한 데이터 자산으로 전환한 기술력이 공공적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 KS와 KOLAS를 기반으로 공공과 민간이 함께 활용할 수 있는 디지털 표준·시험 생태계 구축에 기여하겠다”고 밝혔다.

한시스템은 이번 성과를 계기로 공공데이터 활용 확대와 AI 기반 표준·시험 자동화 기술 고도화를 지속적으로 추진할 계획이다.